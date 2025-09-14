¤½¤¦¤á¤ó²¦¼ÔŽ¢Í¬ÊÝÇµ»åŽ£"·»Äï¥Ñ¥¹¥¿"¤ÎÀ¨¤µ
SNS¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤á¤ó¤Ï¤³¤ì¡×¤ÈÂç¿Íµ¤¤Ê¡È²Æ¤Î²¦¼Ô¡É¡ÖÍ¬ÊÝÇµ»å¡×¡£¤½¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ï380¤â¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ°ÊÔ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë3¤Ä¤Î¹©¾ì¡ÊÀ¸»º¼Ô¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Á°ÊÔ¡§Í¬ÊÝÇµ»å¡Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ËÅò¤¬¤±¤ÐÊÌ³Ê¤ÎÌ£¡ª¡×Ç¯´Ö1²¯8000Ëü¿©¤Î°µÅÝÅª¥·¥§¥¢¡¢SNS¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë120Ç¯¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡È²Æ¤Î²¦¼Ô¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÌõ
À½Â¤ÎÌ¤ï¤º¤«¡¢´õ¾¯¤ÊÍ¬ÊÝÇµ»å¥Ñ¥¹¥¿
ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤È¤·¤Æ¹©¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¤Èµ¤¤Þ¤°¤ìÎÁÍý ¤¤¤Á¤ï¡×¤â±Ä¤à¡Ö1WA¡Ê¤¤¤Á¤ï¡Ë¡×¡£¡ÖÇÅËá¤Î¾®µþÅÔ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÎ¶Ìî¾ë²¼Ä®¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¼ê±ä¤Ù¤½¤¦¤á¤ó¤ÎÀ½Ë¡¤Çºî¤Ã¤¿´õ¾¯¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¶¤ÎÌ´PASTA¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¡¢°ìÈÌÎ®ÄÌ¤Ë¤â¤Î¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î´õ¾¯¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¤ò¥×¥í¤ÎÄ´Íý¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¸ÂÄê´¶¤«¤é¡¢¤¤¤Á¤ï¤ÏÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÛ100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ®²È¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ï¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¡£³Ê»Ò¸Í¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿º°¿§¤ÎÃÈÎü¤«¤é¤Ï·Ú¤ä¤«¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¤¤Á¤ï¤òË¬Ìä¤·¤¿¤Î¤ÏÃë²á¤®¡£Å¹Àè¤Ç¤Ï¡¢50Âå¤Û¤É¤Î½÷ÀµÒ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¿©»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£´¶ÁÛ¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¾åÉÊ¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤·¤¿¡ª ¤Ä¤ë¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¿©´¶¤âÌ£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÎ¶¤ÎÌ´PASTA¡×¤Ï2014Ç¯¤ËÁÈ¹ç¤¬³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥å¥é¥à¾®Çþ¤ò»È¤¤¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤Î¼ê±ä¤ÙÀ½Ë¡¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÎ¶¤ÎÌ´PASTA¡×¡£¤Ä¤ë¤ê¤È¤·¤¿¹¢¤´¤·¤È½À¤é¤«¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¥³¥·¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¸¥ã¥º¤¬Î®¤ì¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¡¢¤È¤¯¤Ë½÷ÀµÒ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤Ë¡¢2¥«·î
¤¤¤Á¤ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¶âÃ«¿¿Èþ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÀ½ÌÍ¹©¾ì¤ÏÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬80Ç¯¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÎ¾¿Æ¤È»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ç¿Í¤¬3ÂåÌÜ¤È¤·¤Æ2019Ç¯¤Ë»ö¶È¤ò·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤Á¤ï¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÃ«¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤«°û¿©Å¹¤ò³«¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤È¡¢À½Â¤¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡Ê6¡Á8·î¡Ë¤Ë¤â¼ý±×¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Î¤½¤¦¤á¤ó¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´õ¾¯¤Ê¼ê±ä¤Ù¥Ñ¥¹¥¿¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¤È¤ÏÆÃÀ¤¬°ã¤¤¡¢Ä´Íý¤Î¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤ËËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÍ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¡¼¥×¤òµÛ¤¤¤ä¤¹¤¤¡£±öÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÄ´Ì£¤Î²Ã¸º¤âÆñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£²¹¤«¤¤¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÁ°Îã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2¥«·î´Ö¡¢ËèÆü¤Ò¤¿¤¹¤é»îºî¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
À¸¥Ï¥à¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¡Ê1400±ß¡Ë¡£ÎäÀ½¤è¤ê²¹¥Ñ¥¹¥¿¤Î¤Û¤¦¤¬¿Íµ¤¡£¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¹¡¼¥×¤ÏÄÌ¾ï¥Ñ¥¹¥¿¤Î3¡Á4ÇÜ¤ÎÎÌ¡£ÌÍ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á½ÐÍèÎ©¤Æ¤¹¤°¤È¸å¤Î¿©´¶¤¬Á´Á³°ã¤¤¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÌ£ÊÑ¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ïÉÊ¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
°ìÈÌÅª¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¤è¤ê¡¢¤Ä¤ë¤ê¤È¹¢¤´¤·¤¬¤è¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é1Ç¯¤Û¤É¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿É¸ý¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼ê±ä¤Ù¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÙÌÍ¤Î¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¹¥¤à¥Õ¥¡¥ó¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤¿¡£Å¹Æ¬¤Ç¤Ï´¥ÌÍ¤À¤±¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤À¤±¤òÇã¤¤¤ËË¬¤ì¤ëµÒ¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Í¬ÊÝÇµ»å¤ÎÀ½Â¤¤Ïµ¬ÌÏ¤ä¿Í°÷¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¸»ºÎÌ¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢À½Â¤¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿°û¿©»ö¶È¤Ï¡¢Âè2¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¬ÊÝÇµ»å¥Ñ¥¹¥¿¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤ÆÎ¶Ìî¾ë²¼Ä®Á´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2¸®ÌÜ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ï¿¹¸ýÀ½Ê´À½ÌÍ¡£¤¤¤Á¤ï¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ½ÌÍ½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÌÍÇµ²È¡Ê¤á¤ó¤Î¤¤¤¨¡Ë¡×¤â±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢5ÂåÌÜ¡¦¿¹¸ýÄª·¼¡Ê¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹¸ý¤µ¤ó¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍ¬ÊÝÇµ»å¤Î»ºÃÏ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤òÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬°Õ³°¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤À¤Ã¤¿¡£Í¬ÊÝÇµ»å¤È¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯9·î¤ËÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡£
ÌÍÇµ²È³°´Ñ¡£Ä®²È¤ò²þ½¤¤·¤Æ´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°û¿©Å¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÏ¸µµÒ¤âÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ëÅ¹¤ò¤á¤¶¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÌÍÇµ²ÈÆâ´Ñ¡£¼èºàÅöÆü¤âÃÏ¸µµÒ¤¬¿©»ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃµé¡Ê¹õÂÓ¡Ë¡×¡ÖåÓ¡Ê¤è¤ê¡Ë¤Ä¤à¤®¡×¡Ö¾åµé¡ÊÀÖÂÓ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í¬ÊÝÇµ»å¤ò¡¢¤½¤ÎÆü¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆÃµé¡×¤Ï¡¢¥®¥Õ¥ÈÍÑ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£±¿¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡¢ÀìÍÑÁÒ¸Ë¤Ç1Ç¯¿²¤«¤»¤¿¡Ö¸Å¡Ê¤Ò¤Í¡Ë¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ÎÅùµé¤Î¤½¤¦¤á¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
ZARU¡Ê660±ß¡¦2025Ç¯8·î»þÅÀ¤Î²Á³Ê¡Ë¡£¼èºàÅöÆü¤Ï¡ÖÆÃµé¡¦¸Å¡Ê¤Ò¤Í¡Ë¡×¤òÌ£¤ï¤¨¡¢¹¬±¿¤ÊÆü¡£¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ï2¼ïÎà¤Ç¡¢±¦¤Î¤ªÃö¸ý¤Î¤Ä¤æ¤Ï¿¹¸ýÀ½Ê´À½ÌÍ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿Ý¤ß¤½¤Ä¤æ¤À¡£¿¹¸ý¤µ¤ó¤¬¤«¤Ä¤Æ¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ£¡É¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿É÷Ì£¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖÎä¥«¥ì¡¼¡×¡Ê830±ß¡¦Í¬ÊÝÇµ»å¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¤Î²Á³Ê¡Ë¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯Æþ¤ê¤Ç´Å¤¯¤Æ¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¿É¤µ¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤Î¸½ºß¡¢Ê¿Æü¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Î¤ß¤Î±Ä¶È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âçºå¤Ê¤É±óÊý¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ê¿Æü¤Ï¿ÍÄÌ¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢½¸µÒ¤Ïº£¸å¤Î²ÝÂê¤À¤È¿¹¸ý¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÍ¬ÊÝÇµ»å¤È¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´¥ÌÍ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¯Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦È¯¿®³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Í¬ÊÝÇµ»å¤ò¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë
¿¹¸ýÀ½Ê´À½ÌÍ¤Ï1877Ç¯¡ÊÌÀ¼£10Ç¯¡ËÁÏ¶È¡¢140Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÏ·ÊÞ¹©¾ì¤À¡£À¸»º¼Ô¤È¤·¤ÆÍ¬ÊÝÇµ»å¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤âÄ¹¤¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¹¸ýÀ½Ê´À½ÌÍ¤Ï¾ï¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£½éÂå¤Ï¼ê±ä¤Ù¤½¤¦¤á¤ó¤ÎÀ½Â¤¤ò»Ï¤á¡¢2ÂåÌÜ¤Ïµ¡³£À½´¥ÌÍ¤ÎÀ½Â¤¤ËÃå¼ê¡£3ÂåÌÜ¤ÏÍ¬ÊÝÇµ»å¤È¼«¼Ò´¥ÌÍ¤ÎÄ¾ÈÎ½ê¤ò³«Àß¤·¡¢4ÂåÌÜ¤Ï¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢²ñ¼Ò¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¿¹¸ýÀ½Ê´À½ÌÍ5ÂåÌÜ¡¢¿¹¸ýÄª·¼¡Ê¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¡£ÇØ¸å¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍ¬ÊÝÇµ»å¤ÎÀìÍÑÊÝ´ÉÌÚÈ¢¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¿¹¸ý¤µ¤ó¤¬»ö¶È¤ò·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ï25ºÐ¤Î¤È¤¡£Éã¤Ç¤¢¤ë4ÂåÌÜ¤¬µÞÀÂ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÆÍÁ³¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤òÀÅ¤«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¿¹¸ý¤µ¤ó¡£±ÒÀ¸´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¡¢¹ñºÝµ¬³ÊFSSC22000¤ò¼èÆÀ¡£380¤¢¤ëÀ¸»º¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤³¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£¤è¤ê¤è¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤äÀ¸»ºÂÎÀ©¤Î¸þ¾å¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤³Ð¸ç¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÆÃÌóÈÎÇäÅ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Í¬ÊÝÇµ»å¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÌÚÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ê¼°¹â¤¤¤â¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢Å´Æ»¹¥¤¤Î¼Ò°÷¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Ç¤¢¤ëJRÉ±¿·¡Ê¤¤·¤ó¡ËÀþ¤Î¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£JR±Ø¹½Æâ¤Ç¤âÈÎÇä¡¢¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
²Ã¤¨¤Æ5Â«¤È¤¤¤¦¼ê·Ú¤µ¤¬¼êÅÚ»º¤ËÁª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼µÒ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥ì¥È¥í´Ì¤ËÆþ¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¤âÈÎÇä¡£°Õ¸«¤¬³èÈ¯¤Ë½Ð¤»¤ë¼ÒÉ÷¤â¤¢¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¼ê¤Ë¤È¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Æü¡¹À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¼ã¤¤À¤Âå¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºî¤ê¼ê¥µ¥¤¥É¤Î¼ã¼ê°éÀ®¤â¤Þ¤¿¡¢µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¡£¤½¤¦¤á¤óÀ½Â¤¤ÏÁ´11¹©Äø¡¦36»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ëÏ«Æ¯½¸Ìó·¿¤Î»Å»ö¡£¤½¤³¤Ç¿¹¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¶ÐÌ³½ªÎ»¤«¤é»Ï¶È¤Þ¤Ç11»þ´Ö¶õ¤±¤ë¡Ö¶ÐÌ³´Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÀ©ÅÙ¡×¤ò2019Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¹©Äø¤òÊ¬¶È²½¤·¡¢¡ÈÄï»Ò¡É¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÉô¹©Äø¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼ã¼ê¼Ò°÷¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿¦¿Í¤Î²á½ÅÏ«Æ¯¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä°éÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ê±ä¤ÙÀ½Ë¡¤ÎÍ¬ÊÝÇµ»åÀ½Â¤¤Î¤Û¤«¡¢µ¡³£À½ÌÍ¤ÇOEMÀ½Â¤¤Ê¤É¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Î·úÊª¤Î±ü¤ËÍ¬ÊÝÇµ»åÀ½Â¤¹©¾ì¤¬¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤á¤óÀ½Â¤¤À¤±¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¸Ä¿Í¹©¾ì¡¦Ã«¸ýÀ½ÌÍ½ê¤À¡£É±Ï©»Ô°ÂÉÙÄ®¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î¹©¾ì¤Ï¡¢¼Â¤ÏÉ®¼ÔÂð¤Î¡È¤´¶á½ê¤µ¤ó¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
½©¤«¤é¤ÎÀ½Â¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÁáÄ«¤ËÎ©¤Á¹þ¤á¤ë¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤ò¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç1Æü¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Î¤¬É®¼Ô¤ÎÆü²Ý¤À¤¬¡¢¹©¾ìÆâ¤Ç¤É¤ó¤Êºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅôÂæ¤â¤È°Å¤·¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤À¡£
É®¼ÔÂð¤«¤éÅÌÊâ¤Ç¡¢Ã«¸ýÀ½ÌÍ½ê¤ÎÃ«¸ý¾¡Èþ¤µ¤ó¤òË¬¤Í¤¿¡£
Ã«¸ý¤µ¤ó¤Î¼«Âð²£¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¹©¾ì¡Êº¸¼êÎÐ¿§¤Î·úÊª¡Ë¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ã«¸ýÀ½ÌÍ½ê2ÂåÌÜ¡¢Ã«¸ý¾¡Èþ¤µ¤ó¡£¼ê±ä¤ÙÀ½ÌÍµ»Ç½»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¿¦¿Í¤Ç¡¢¸½ºßÁÈ¹ç¤ÎÍý»ö¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ã«¸ýÀ½ÌÍ½ê¤Ï1977Ç¯¡¢º£¤«¤é48Ç¯Á°¤ËÁÏ¶È¡£1¸®ÌÜ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Á¤ï¤¬80Ç¯Á°¡¢2¸®ÌÜ¤Î¿¹¸ýÀ½Ê´À½ÌÍ¤¬140Ç¯Á°¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¹©¾ì¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£
¡Ö50Ç¯Á°¤ÏÎÓ¶È¤äÇÀ¶È¤È·ó¶È¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤â¤â¤È¤â¤È¤ÏÇÀ¶È¤¬¼ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤á¤óÀ½Â¤¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìËÜ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ã«¸ý¤µ¤ó¤Ï¼¡ÃË¤Ç¡¢²È¶È¤ò·Ñ¤°µ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏÊý¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éã¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖËÍ¤¬¿ÆÉã¤Î»Å»ö¤ò·Ñ¤°¤ï¡×¤È·è°Õ¡£2000Ç¯¤Ë2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2013Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸´ÉÍý¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢HACCPÂÐ±þ¤Î¿·¹©¾ì¤ò¿·Àß¡£¸Ä¿Í¹©¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÅê»ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼ÌÂ¤ï¤ºÆ§¤ßÀÚ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Åú¤¨¤ÏÌÀ²÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤á¤ó¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÁÈ¹ç¤¬¤·¤Ã¤«¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢À½Â¤ÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ê¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Åê»ñ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¸¶ºàÎÁ¤ÎÄ´Ã£¤«¤éÈÎÇä¡¢ÉÊ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢µ»½Ñ»ØÆ³¤Þ¤Ç¡¢ÁÈ¹ç¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢À¸»º¼Ô¤ÏÀ½Â¤¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥ÉÍ¬ÊÝÇµ»å¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ê¤Î¤À¡£
¼èºàÃæ¤â¡¢ÁÈ¹ç¤Î±¿Á÷¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÅþÃå¤·¡¢¤½¤¦¤á¤ó¤òÊÝ´É¤¹¤ëÀìÍÑÈ¢¤òÊÖµÑ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Æü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤«¤é¤â¡¢Ï¢·È¤Î¶¯¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
³Ý´¬µ¡¡Ê¤«¤±¤Ð¤¡Ë¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëÃ«¸ý¤µ¤ó¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¹©¾ì¤Èµ¡³£¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹´ü´Ö¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¹©¾ìÀ¶ÁÝ¸å¤Ç¾²¤¬¥Ô¥«¥Ô¥«¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÁÈ¹ç¤ÎÍý»ö¤âÌ³¤á¤ëÃ«¸ý¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÁÈ¹ç¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¾®ÇþÊ´¤Ç»îºî¤·¤¿¤½¤¦¤á¤ó¤òÉ¾²Á¤·¡¢À¸»ºÊý¿Ë¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ë¤ÏÀ¸»º¼ÔÁ´°÷¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¾ì»º¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¶¯¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£ÁÈ¹ç¤¬À¸»º¼Ô¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°Â¿´´¶¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÄ¹´üµÙ²Ë¡©
¸½ºß¤Ï±üÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ27ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÀ½Â¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢³°Éô½¢¿¦¤Ï¤»¤º²È¶È¤òÁª¤ó¤À¡£¡Öµ»ö¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢Ã«¸ý¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÄ«2»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢Â©»Ò¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ç¤¹¡£À½Â¤¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤ÏÍ¼Êý4»þÈ¾¤«5»þ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â©»Ò¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤ä¼ÖÃæÇñ¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò¤°¤ë¤Ã¤È¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6¡Á8·î¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ¹´üµÙ²Ë¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÀ½Â¤¤Ë½¸Ãæ¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀßÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¡£¤³¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¢¤ëÆ¯¤Êý¤³¤½¤¬¡¢600Ç¯Â³¤¯Í¬ÊÝÇµ»å¤ÎÅÁÅý¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
9·î¤ËÆþ¤ê¡¢Ä«ÈÕ¤Î½ë¤µ¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¿¡£2026Ç¯¤Î²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤¦¤á¤ó¿¦¿Í¤¿¤Á¤ÎËÜ³Ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£
