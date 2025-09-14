

まだまだ残暑が続く9月、つるんと冷えたそうめんをすすりながら「やっぱり揖保乃糸だな」と思う（筆者撮影）

【画像を見る】ひんやり冷たくておいしそう…！ 産地で食べた揖保乃糸のそうめんはこんな感じ。

「なに、この1本1本の存在感と、このしっかり歯ごたえは……！」

試食コーナーで揖保乃糸を口にした瞬間、自然と声が漏れた。美味しいとは聞いていたが、実際の味わいは想像を超えていた。

夏の風物詩「揖保乃糸」の産地へ

猛暑が続いた夏。冷たいそうめんで体をクールダウンさせた人も多いだろう。

なかでも圧倒的支持を集めているのが「揖保乃糸（いぼのいと）」だ。SNSでは「やっぱり揖保乃糸が一番うまい」と称える声が相次ぎ、毎年のように話題をさらっている。もはや夏の風物詩だ。

年間出荷量は1億8000万食（＝約2万トン）。手延べそうめん市場では、国内売り上げシェアの約40%を占めるトップブランドだ。

しかしながら、兵庫県播州地方がその産地であることや、1906年（明治39年）に商標登録され、120年近い歴史を刻んできたブランドであることは、意外と知られていない。

北海道から沖縄まで、全国のスーパーで手軽に手に取れる存在となった揖保乃糸。

この地方発ブランドは、いかにして全国的な信頼を築き、長く愛され続けてきたのか。その秘密を探るべく、揖保乃糸の産地を訪問することにした。

歴史を学び、魅力を体験できる拠点として「揖保乃糸資料館 そうめんの里」（兵庫県たつの市。以下、そうめんの里）がある。1997年に直営加工場を併設した施設として誕生し、現在年間10万人が訪れる人気の観光スポットだ。

館内は1階にレストランと売店、手延べそうめん体験ブース、2階（有料）には展示スペースと加工工場の見学コースを備えている。「食べて、学んで、作って」とそうめんを思いっきり堪能できる施設なのだ。



年間10万人が訪れる「揖保乃糸資料館 そうめんの里」（兵庫県たつの市）。（筆者撮影）

いつものそうめんがこんなに違う！

なかでも人気なのが「レストラン庵（いおり）」。揖保乃糸を、年間を通じて多彩な料理で味わえる。

「今まで食べていたそうめんを考え直さなあかんレベルで、美味しい」

「いつものそうめんと同じはずなのに、なんでこんなに違うの？」

来館者からは、老若男女問わず驚きの声が日々寄せられるという。家で作るのと、いったいなにが違うのだろうか。

そうめんの里フロント予約部の平田順子さんは、美味しく食べる秘訣をこう語る。

「パッケージ裏面に書いている湯がき方が、いちばん美味しく仕上がります。基本は1リットルのお湯に2束。熱湯で1分半から2分程度ゆでてから、流水でもみ洗いして冷水でしっかり締める。強いコシが生まれます。一度に大量のそうめんを鍋に入れると、沸騰が止まってしまうので注意してください」



パッケージ裏面には「1人分100g（2把）」の調理方法が記されている（筆者撮影）

筆者も初めてレストランで食べたが、冷たくキュッと引き締まったコシの強さには目がまるくなり「これは別物ですね」と思わず口にした。平田さんの言うように、湯がきたては別格の美味しさだ。

「パッケージの通り」を忠実に守っている人は、意外と少ないのではないだろうか。2束は大抵ひとり分。家族が多いと何度も湯がくことになり面倒に感じるかもしれないが、一度厳密にやってみてほしい。きっとあなたのそうめん観が変わるはずだ。



レストラン「庵」人気メニュー・たまとろそうめん（1100円）。キュッと引き締まった揖保乃糸があっさりしただしと絡まり、爽快な喉ごし（※冬季は温かいだしで提供）（筆者撮影）

子どもも大人も楽しめる「スライダー流しそうめん」

そうめんの里は、ほかにも楽しめる仕掛けが盛りだくさんだ。中庭ではそうめん流し利用者の特典として「スライダー流しそうめん」ができる。夏だけのサービスかと思いきや、3月〜11月と意外と長い期間楽しめるのもポイントだ。



そうめんが流れてくると（筆者撮影）



大人も子どもも、思わず笑顔に（筆者撮影）

その涼しげな見た目もさることながら、食べるまでの遊び感覚も楽しい。流れてきたそうめんを「うまく取れた！」という小さな達成感が、子どもも大人も夢中にさせ、楽しい思い出として残ることだろう。

そうめんの里の役割は、文化の継承と地域活性化にとどまらず、情報発信基地として揖保乃糸ブランドの全国販促活動の一環を担う。

「伝統の揖保乃糸を、生産者のみなさんに魂をこめて作っていただいています。私たちはそれを全国の皆さんに届け続けなければなりません」（兵庫県手延素麺協同組合 企画課 天川亮さん）

商品を売るだけでなく、体験や交流を通してその良さをより伝える姿勢こそ、愛されるブランドの理由なのかもしれない。

材料は小麦粉・塩・油の3つだけ

では、揖保乃糸の美味しさはどのように作られているのだろうか？

そうめんの里では、タイミングが合えば、製造工程の実演も見ることができる。



職人技にふれられる貴重な機会をぜひ体験してほしい。これは箸で麺をさばいているところ（筆者撮影）

そうめんの材料は、小麦粉・食塩・食用植物油の3つだけ。これらのシンプルな材料を混ぜてよくこねあわせ「麺生地」を作ることからはじめる。油をつけながら丁寧に引き延ばして、1本のそうめんを作っていく。

短時間で細く延ばしてしまうと切れてしまうため、ねじりながら引き延ばし、熟成させ、再び延ばしていく。この作業を数回繰り返すことで、コシのあるそうめんに仕上がるのだ。

製品になるまで、11もの工程を要する。たかがそうめん、されどそうめんなのだ。

筆者も、写真と同じ「手さばき作業」を体験させてもらった。そうめん生地からしっかりとした弾力を感じて、グイっと力を入れて延ばしても簡単には切れない。折り畳まれたそうめんに箸を入れて、丁寧にスピーディーにさばく作業は繊細さも要する。ここまで生地が延びて均一なそうめんに仕上がることが、改めて不思議に感じた。



実演で延ばされたそうめんの展示。乾燥前のしっとりした触り心地としっかりとした弾力を体感できた（筆者撮影）

約600年前から伝わる手延べ製法は、時代とともに一部は機械化された。けれど、手作業と五感に頼る確認は、今も変わらないのだという。製造されたそうめんは「検査指導員」による厳しい検査を経て、合格したものだけが「揖保乃糸」と名乗ることを許される。



約600年続く手延べ製法で職人が11の工程を経てつくる。画像は箸で麺を均等にさばく「門干し」と呼ばれる工程（組合提供）

質の高いそうめんを年間1億8000万食も作れるワケ

ふと疑問がわく。手作業と五感による確認作業のあるものを、なぜ年間1億8000万食（＝約2万トン）も作れるのか？

実は、揖保乃糸は1企業で製造されているわけではない。約380ものそうめん生産者が連携して製造している。

現在製造を担うのは西播磨エリアに点在する生産者（個人工場）で、その数384名（※2024年8月現在）。彼らが加盟するのが、揖保乃糸のパッケージに記載されている団体名「兵庫県手延素麺協同組合」（以下、組合）なのである。

組合の前身は明治20年に発足し、明治39年には商標「揖保乃糸」を登録。等級制度（後ほど説明します）や品質検査の基準を定めた。当時から「基準を満たさなければ不合格」という姿勢を貫いている。



揖保乃糸の生産地、兵庫県西播磨地方は瀬戸内気候で自然豊かな地域。揖保川は、古くから揖保乃糸製造を支えてきた水脈で、水量の豊かな川（筆者撮影）

品質基準を守るための「5つのルール」は、以下の通りである。

1つ目は、原材料は一括仕入れであること。

製粉会社の協力により品質の高い小麦粉の安定供給を受けられる体制を整えており、干ばつや豊作など品質変動がある年は、試作と検査によって品質のブレを最小限に抑えてきた。小麦粉供給が危ぶまれた2022年も、安定量を確保することができたそうだ。



西播磨では小麦栽培も盛んで、4月は青々とした小麦畑が広がっている（筆者撮影）

2つ目は、製造は「冬限定」であること。理由は、気温や湿度が安定しているから。なかでも、全体の0.1%ほどしか製造されないゆえに“幻の揖保乃糸”と称される最高級ランクの「三神」は、12月下旬から2月のみ。0.55〜0.60mmの細さの“芸術品”が、職人の手で生み出される。

3つ目は、製造責任を明確にするために、帯の裏に組合員番号（生産者ごとに付された番号）の刻印がされていること。食品業界でトレーサビリティ制度が本格的にスタートしたのは2003年だが、揖保乃糸では1988年に導入。食への安心安全への意識の高さがうかがえる。



生産者の工場には、組合員番号を刻印する機械があり、そうめんを1把1把丁寧に束ねている。実際に製品の帯をとって確認すると、目を凝らしてようやくわかるほどだったが、確かにナンバリングされてあった（組合提供）

検査に合格した製品だけが「揖保乃糸」を名乗れる

4つ目は、検査指導員制度。生産者が製造したすべてのそうめんは、検査指導員による厳しいチェックを経て「揖保乃糸」を名乗ることができる。検査証の割り印が合格の証しだ。

検査指導員は組合が認定した現役の熟練職人で約20名が在籍し、週1〜2回各工場を巡回する。同時に検査は技術交流の場にもなり、自然と職人同士が切磋琢磨する環境が生み出されているのだ。



検査指導員の厳しいチェックを経て初めて、揖保乃糸と名乗れる（組合提供）

5つ目が、最新鋭の自動ラック倉庫による温湿度を徹底管理した保管体制。常に時代を読み、先手の設備投資で品質保持を追求してきた。

「すべては『安心安全で美味しい揖保乃糸』をご提供するための取り組みです」（天川さん）

こうして作られるそうめんは、小麦粉の質や麺の細さ、製造時期などでいくつかの等級に分類され、帯の色で見分けられる。主な等級は、上のランクから「三神（さんしん）・特級・縒（より）つむぎ・播州小麦・熟成麺・上級・太づくり」。いちばんメジャーなのが赤帯の「上級」で、全体の8割を占める。

各地との名物とコラボした“美味しい食べ方”

明治20年に発足した組合が、販路開拓に本格的に乗り出したのは大正8年。

西日本を巡るキャラバン隊で知名度を広げ、戦後は各地の名物と組み合わせた“美味しい食べ方の”レシピ提案を積極的に行った。沖縄でそうめんチャンプルーに揖保乃糸が使われるのは、その成果のひとつだという。さらに、大阪・神戸・姫路の上空から数万枚のチラシを散布するなど、斬新な販促にも挑戦した。

こうした柔軟なマーケティングと、創業当初からの徹底した品質検査。この2つの柱が、多業者製造でありながらも品質を安定させ、揖保乃糸を全国ブランドへと押し上げた原動力なのである。

取材を終え、家で試しにそうめんをゆでてみた。

「パッケージ裏面に書いている湯がき方がいちばん美味しい」と教えてくれた平田さんは、「湯がいてすぐ、冷水でキュッと引き締めたそうめんを、ぜひ食べてほしいんです。びっくりするくらい違うんで」とも前のめり気味にすすめてくれていた。

早速トライしてみる。いつもなんとなくやっているそうめんの湯がきを、パッケージに忠実にやるのはなかなか神経を使うものだ。

熱湯にそうめんをいれてすぐにタイマーをセット。時間がきたらすぐに流水でしっかりともみ洗い。最後に氷水に入れて冷やし、水気をしっかり切った。集中して調理するだけで、すでにごちそうである。

食卓に並ぶごく普通のそうめんに見えて、その1本1本には播州の風土と職人の誇りが宿っている。その事実を思い浮かべながら味わえば、揖保乃糸はきっと今まで以上に特別な一杯になるだろう。



「そうめんの里の試食コーナーで食べました？ 試食なのにあれ、べらぼうにうまいんですよ」と教えてくれたのは組合の天川さん。スタッフに声をかけると目の前で湯がかれ、冷水で締めるという本格的なもの。キンキンに冷えてそうめん観が変わるほどに抜群の美味しさだった（筆者撮影）

編集部注：本記事に登場するメニュー、価格はすべて取材時点（2025年7月）のものです。昨今の原材料高騰などの影響を受けて価格が改定されている可能性があります。

（野内 菜々 ： フリーライター）