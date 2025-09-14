残業地獄から抜け出すには転職しかない!!「一歩が踏み出せない」社畜が転職成功するまでのストーリー【作者に聞く】
天気が微妙な三連休はお家でのんびり漫画三昧？本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介する。
離席の同僚に「さよなら」は言わない。なぜなら数時間後にまた会えるからだ。連日の残業は当たり前。昼飯は片手で食べられるラップ飯で、時折賞味期限が切れたパンを食べることもある。そんな社畜真っ只中の残業ねこが、勤続15年の溜まりに溜まった怒りを爆発！「こんな会社やめてやる」と退職に至るまでを描いたあおいし(@ao144444)さんの実録漫画「残業ねこ」をお届けしよう。退職に至るまでの道のりは長く、転職先が見つかってからも会社の足止めが激しく心身ともに疲労した体験談も伺った。
今作「残業ねこ」は作者あおいしさんの実体験を描いた作品。勤続15年の主人公、ねこくんは終わりの見えない残業に追われる日々。「転職」の二文字が頭をよぎるものの、自信のなさから一歩を踏み出せずにいた。勇気を出して転職サイトへ登録してみるも、学歴も資格もない自分の市場価値に愕然とする。それでも、社畜地獄を抜け出したいという強い思いが、ねこくんを資格取得へと駆り立てた。
「長く働いてた会社だったので、いろいろと葛藤がありました。実は辞めるまでの決断にも、数年かかってしまいました」と、あおいしさんは明かす。数ある資格の中からファイナンシャルプランナーを選んだのは、「どうせ勉強するなら資格がほしいと思い、幅広くお金の知識を学べる」から。給料の安い現状に不安になり、「自分の将来のライフプランの設計をするためにも、イチからお金の勉強をしようと思いました」と、当時を振り返る。
資格取得後、ねこくんは見事転職に成功する。「勉強して得たお金の知識は、仕事でもプライベートでも、とても役に立っています」と、あおいしさんは話す。資格取得に向けて重ねた努力は、単なる知識の習得だけでなく「資格を取ったということが自分の中で自信となり、それが転職のきっかけにもなりました」というように、自己肯定感を高める力にもなったのだ。
あおいしさんは最後に、転職を考えている読者に向けて「円満退社はよほどな理由がない限り難しいと思います。周りのことは気にせず、辞めるときは、気持ちを切り替えて行動した方がいいです」と、力強いメッセージを送ってくれた。
取材協力：あおいし(@ao144444)
