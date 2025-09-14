“プロテインビューティー”に着目したキスミー フェルムのベースメイクシリーズ「ベースディレクション」から、頬の上にハリ感とツヤを生成するルースパウダー新登場
伊勢半は9月26日、「キスミー フェルム ベースディレクション ポテンシャライズルースパウダー 全1色」を発売します。
“プロテインビューティー”に着目したキスミー フェルムのベースメイクシリーズ「ベースディレクション」から、プロテイン※1 美容成分配合のルースパウダーが新登場。
独自の光テクノロジーで、肌に美しいハリ感※2 とツヤを生成し、肌のポテンシャルを格上げ。便利なミラー付きコンパクトで、お直しにもおすすめです。
※1 加水分解卵殻膜（保湿成分）
※2 光の効果による メイクアップ効果
■頬の上にハリ感※2・ツヤ生成！ プロテイン※1 美容成分配合のルースパウダー
●プロテイン※1・ナイアシンアミドをはじめとしたうるおい美容液成分を配合
プロテイン※1・15種のアミノ酸・ナイアシンアミド・ヒアルロン酸・コラーゲン・ローヤルゼリーエキス・カミツレエキス配合。
●独自の光テクノロジー
光の透過・反射・散乱効果で肌のツヤを活かしたふっくらハリ感※2 のある印象へ。
●化粧持ちを高めて、透明感つづく
●毛穴・凹凸をふんわりカバー なめらかな均一肌に導く
●お直しにも便利なミラー付きコンパクトタイプ
●やわらかな肌あたりのヒアルロン酸コートパフ
■商品概要
「キスミー フェルム ベースディレクション ポテンシャライズルースパウダー」
全1色 4.5g 2,640円
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
2025年9月26日 全国発売
＊店舗により発売日が異なる場合があります。
（エボル）