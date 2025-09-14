“プロテインビューティー”に着目したキスミー フェルムのベースメイクシリーズ「ベースディレクション」から、頬の上にハリ感とツヤを生成するルースパウダー新登場

伊勢半は9月26日、「キスミー フェルム ベースディレクション ポテンシャライズルースパウダー 全1色」を発売します。

“プロテインビューティー”に着目したキスミー フェルムのベースメイクシリーズ「ベースディレクション」から、プロテイン※1 美容成分配合のルースパウダーが新登場。

独自の光テクノロジーで、肌に美しいハリ感※2 とツヤを生成し、肌のポテンシャルを格上げ。便利なミラー付きコンパクトで、お直しにもおすすめです。

※1 加水分解卵殻膜（保湿成分）

※2 光の効果による メイクアップ効果

■頬の上にハリ感※2・ツヤ生成！ プロテイン※1 美容成分配合のルースパウダー

●プロテイン※1・ナイアシンアミドをはじめとしたうるおい美容液成分を配合

プロテイン※1・15種のアミノ酸・ナイアシンアミド・ヒアルロン酸・コラーゲン・ローヤルゼリーエキス・カミツレエキス配合。

●独自の光テクノロジー

光の透過・反射・散乱効果で肌のツヤを活かしたふっくらハリ感※2 のある印象へ。

●化粧持ちを高めて、透明感つづく

●毛穴・凹凸をふんわりカバー なめらかな均一肌に導く

●お直しにも便利なミラー付きコンパクトタイプ

●やわらかな肌あたりのヒアルロン酸コートパフ

※1 加水分解卵殻膜（保湿成分）

※2 光の効果による メイクアップ効果

■商品概要

「キスミー フェルム ベースディレクション ポテンシャライズルースパウダー」

全1色 4.5g 2,640円

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

2025年9月26日 全国発売

＊店舗により発売日が異なる場合があります。

（エボル）