キャンプやバーベキューでの悩みといえば、氷が溶けて飲み物や食材がぬるくなること。そんな時に活躍するのが、食べ物や飲み物を長時間冷却することができ、持ち運びにも便利な「ポータブル冷蔵庫」です。

そこで今回は、約52時間の保冷力とモバイル電源機能を備え、ハンドル＆キャスター付きで持ち運びも楽々できる、Anker（アンカー）のポータブル冷蔵庫「Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」をご紹介します。

氷なしで約52時間稼働。世界最長の冷却持続時間を実現

Ankerの「Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」は、氷を使わずに最長約52時間も冷却をキープできるポータブル冷蔵庫です。

容量は23Lで、500ml缶で21本、2Lペットボトルが6本もすっぽり入る大容量で、一般的なクーラーボックスと異なり、氷が不要のため、スペースを無駄にすることなく容量いっぱいに収納が可能。

小型ながら十分な収納力を持ち、連泊のキャンプやアウトドアでも安心です。

バッテリーは着脱式。PCも充電できるモバイル電源に

「Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」は、ACコンセントからの充電だけでなく、ソーラーパネルやUSB-Cポート、シガーソケットからの充電にも対応しているので、家の中だけでなく、出先や車の中でも充電が可能。

コンパクトサイズで288Whの大容量バッテリーは取り外しが可能で、USB-Cポートからは最大60W出力でモバイルバッテリーとしてノートPCにも充電できます。コンパクトカーのトランクにもすっきり収まるコンパクト設計になっています。

ハンドル & キャスター付きで、持ち運びも楽々

「Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」は、持ち運びやすさも考慮されており、ハンドルとキャスターを搭載。大型のスーツケースのようにスムーズに移動でき、ハンドルはテーブルや簡易的な作業台として使用できるのも嬉しいポイントです。

23Lの大容量ながら、コンパクトカーのトランクにもすっきり収まる省サイズ設計で、キャンプやBBQなどのアウトドアシーンへの持ち出しにも便利。

アウトドアから非常時の備えまで、1台でマルチに活躍するAnkerの「Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」。氷いらずで長時間冷却でき、モバイルバッテリーにもなるこのポータブル冷蔵庫は、これからの外遊びをアップデートしてくれるアイテムです。

