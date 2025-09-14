●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　コード　銘柄　　　　　　利回り　9/12終値 　決算期
　1　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.42　 66,300　　25/12
　2　　<3463>　いちごホテル　　　5.94　135,100　　25/07
　3　　<3290>　Ｏｎｅリート　　　5.93　 90,600　　25/08
　4　　<3472>　ホテルレジＲ　　　5.87　 80,300　　25/11
　5　　<2989>　東海道リート　　　5.86　112,500　　25/07
　6　　<3468>　スターアジア　　　5.71　 61,100　　26/01
　7　　<3492>　タカラリート　　　5.71　 94,500　　25/08
　8　　<2971>　エスコンＪＰ　　　5.55　126,400　　26/01
　9　　<8958>　グロバワン　　　　5.54　148,900　　25/09
　10　 <8985>　ホテルリート　　　5.51　 87,600　　25/12

　11　 <3309>　積水ハウスＲ　　　5.47　 81,000　　25/10
　12　 <3470>　マリモリート　　　5.47　111,900　　25/12
　13　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.44　119,500　　26/01
　14　 <3466>　ラサールロジ　　　5.39　142,200　　25/08
　15　 <3249>　産業ファンド　　　5.34　129,200　　25/07
　16　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　5.28　135,600　　25/08
　17　 <3488>　ザイマックス　　　5.26　120,100　　25/08
　18　 <8966>　平和不リート　　　5.21　151,600　　25/11
　19　 <2979>　ソシラ物流　　　　5.13　118,500　　25/11
　20　 <8984>　ハウスリート　　　5.07　128,100　　25/08

　21　 <3292>　イオンリート　　　5.05　134,600　　25/07
　22　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.02　149,000　　25/10
　23　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.01　 48,350　　25/10
　24　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　5.00　152,600　　25/12
　25　 <3459>　サムティＲ　　　　4.94　113,200　　25/07
　26　 <8953>　都市ファンド　　　4.91　114,900　　25/08
　27　 <8964>　フロンティア　　　4.91　 89,700　　25/12
　28　 <8986>　大和証券リビ　　　4.88　109,400　　25/09
　29　 <3296>　日本リート　　　　4.83　100,200　　25/12
　30　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.83　170,000　　25/10

　31　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.77　167,700　　25/08
　32　 <8979>　スターツプロ　　　4.68　200,000　　25/10
　33　 <8961>　森トラストＲ　　　4.61　 76,600　　25/08
　34　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.57　137,300　　25/10
　35　 <8954>　オリックスＦ　　　4.56　 99,600　　25/08
　36　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.55　102,500　　25/08
　37　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.55　121,500　　25/08
　38　 <8960>　ユナイテッド　　　4.53　181,000　　25/11
　39　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.47　 96,300　　26/01
　40　 <3283>　プロロジスＲ　　　4.45　 85,400　　25/11

　41　 <8968>　福岡リート　　　　4.42　185,400　　25/08
　42　 <3471>　三井不ロジ　　　　4.41　109,600　　25/07
　43　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.37　137,300　　25/11
　44　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.35　275,900　　25/10
　45　 <3462>　野村マスター　　　4.33　164,200　　25/08

