【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (9月12日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 9/12終値 決算期
1 <8963> ＩＮＶ 6.42 66,300 25/12
2 <3463> いちごホテル 5.94 135,100 25/07
3 <3290> Ｏｎｅリート 5.93 90,600 25/08
4 <3472> ホテルレジＲ 5.87 80,300 25/11
5 <2989> 東海道リート 5.86 112,500 25/07
6 <3468> スターアジア 5.71 61,100 26/01
7 <3492> タカラリート 5.71 94,500 25/08
8 <2971> エスコンＪＰ 5.55 126,400 26/01
9 <8958> グロバワン 5.54 148,900 25/09
10 <8985> ホテルリート 5.51 87,600 25/12
11 <3309> 積水ハウスＲ 5.47 81,000 25/10
12 <3470> マリモリート 5.47 111,900 25/12
13 <3455> ヘルスケアＭ 5.44 119,500 26/01
14 <3466> ラサールロジ 5.39 142,200 25/08
15 <3249> 産業ファンド 5.34 129,200 25/07
16 <3281> ＧＬＰ 5.28 135,600 25/08
17 <3488> ザイマックス 5.26 120,100 25/08
18 <8966> 平和不リート 5.21 151,600 25/11
19 <2979> ソシラ物流 5.13 118,500 25/11
20 <8984> ハウスリート 5.07 128,100 25/08
21 <3292> イオンリート 5.05 134,600 25/07
22 <3451> トーセイＲ 5.02 149,000 25/10
23 <3476> Ｒみらい 5.01 48,350 25/10
24 <3487> ＣＲＥロジ 5.00 152,600 25/12
25 <3459> サムティＲ 4.94 113,200 25/07
26 <8953> 都市ファンド 4.91 114,900 25/08
27 <8964> フロンティア 4.91 89,700 25/12
28 <8986> 大和証券リビ 4.88 109,400 25/09
29 <3296> 日本リート 4.83 100,200 25/12
30 <8972> ＫＤＸ不動産 4.83 170,000 25/10
31 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.77 167,700 25/08
32 <8979> スターツプロ 4.68 200,000 25/10
33 <8961> 森トラストＲ 4.61 76,600 25/08
34 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.57 137,300 25/10
35 <8954> オリックスＦ 4.56 99,600 25/08
36 <2972> サンケイＲＥ 4.55 102,500 25/08
37 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.55 121,500 25/08
38 <8960> ユナイテッド 4.53 181,000 25/11
39 <8967> 日本ロジ 4.47 96,300 26/01
40 <3283> プロロジスＲ 4.45 85,400 25/11
41 <8968> 福岡リート 4.42 185,400 25/08
42 <3471> 三井不ロジ 4.41 109,600 25/07
43 <3279> ＡＰＩ 4.37 137,300 25/11
44 <3287> 星野Ｒリート 4.35 275,900 25/10
45 <3462> 野村マスター 4.33 164,200 25/08
