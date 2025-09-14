【しまむら】安すぎて衝撃ーーーッ！ 羽織るだけでオシャレ♡「高見えカーデ」

まだまだ暑さは残るけれど、秋に向けてコーデをシフトしていきたいこの頃。そんな気分にマッチしそうなのが、【しまむら】で見つけたシアーカーディガンです。プチプラ × 淡色コーデが得意なインフルエンサー@chii_150cmさんも、「お値段お安すぎて衝撃だよね」と絶賛する1枚。襟付きにコード刺繍とこだわりのディテールで、羽織るだけでシャレ見えを狙えそうな高見えアイテムを見逃さないで。

さっと羽織るだけで一気にシャレる刺繍デザイン

【しまむら】「エリツキカギバリカーデ」\1,639（税込）

襟付き & コード刺繍が目を引くデザインカーデは、羽織るだけでグッとセンスアップできそうなアイテム。程よい透け感と刺繍の立体感が、コーデに奥行きを生み出してくれます。@chii_150cmさんも「シンプルなコーデに合わせるだけで一気にオシャレになる」と推していて、その高見え感はお墨付き。\1,639（税込）のお手頃価格でトライできるから、晩夏や初秋の買い足し候補にもおすすめです。

インナーとして重ね着スタイルに取り入れてもOK

羽織りとしてだけでなく、インナーとしても着回しできるのがこのカーデの魅力。薄手素材で重ね着しやすく、キャミワンピとのレイヤードスタイルもサマになります。袖口のスカラップなど、細部までこだわりを感じるデザインが大人コーデを格上げしてくれる予感。肘まで隠れる袖丈なので、二の腕をカバーしたい時や、露出を抑えたい時にもぴったりです。

Writer：Anne.M