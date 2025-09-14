危険すぎるイタズラ「ドアキックチャレンジ」11歳少年が撃たれて死亡…ピンポンダッシュの過激版 アメリカ
危険すぎるイタズラ「ドアキックチャレンジ」
アメリカ・テキサス州で8月、子供が銃で撃たれ死亡する事件が発生した。その事件のきっかけはイタズラだった。
警察が注意喚起のため公開した映像では、玄関のドアに跳び蹴りして何度もドアを叩き、逃げる姿が撮影されていた。
さらに、別の時には3人がかりでドアに突進し、逃げて行く様子も捉えられている。
これはアメリカで流行中の「ドアキックチャレンジ」だ。
他人の家のドアを蹴るなどして逃げるという迷惑行為で、日本でいう“ピンポンダッシュ”の過激版と言える。
イタズラが招いた11歳の死
中には度を超えた事例も確認されている。マスクをかぶる少年が手に持っていたのは、エアガンだった。
次の瞬間、ドアを蹴り上げ、エアガンを乱射した。
動画を撮影し、SNSに投稿する目的があったとみられる。
ところが、こうしたイタズラが悲劇を生んでしまった。
ドアを叩いて逃げる途中だった11歳の少年が、銃で撃たれ死亡してしまったのだ。
こうした危険な流行にアメリカ国内では、各地の警察などが注意喚起の動画を投稿し、「イタズラではすまされない」と警鐘を鳴らしている。
（「イット！」 9月8日放送より）