延長の末にサヨナラ負け…連勝はストップ

【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）

ドジャースは12日（日本時間13日）に敵地で行われたジャイアンツ戦で、延長10回の末にサヨナラ負け。地区優勝へ手痛い敗戦となった。一方で、試合後に地元放送局がSNSに投稿した大谷翔平投手の写真のセンスが“絶妙”だと話題を集めている。

先発の山本由伸は7回1安打1失点と好投。バーランダーとの投げ合いで10三振を奪い、20者連続アウトを披露。だが、打線の援護がコンフォートの中越え11号ソロの1点にとどまり、延長戦に突入した。

しかし、延長10回のドジャースの攻撃はわずか3球で終わるという淡泊な内容に。直後の守備ではスコットが満塁弾を浴び、1-5で敗戦。チームの連勝は4で止まった。

試合後、地元放送局スポーツネット・ロサンゼルスは公式X（旧ツイッター）にバットを見つめ、複雑な表情を浮かべた大谷の写真を投稿し、敗戦を伝えた。

この写真には「顔がwww」「そんな往年の西部警察ばりに渋い顔しても許さないかんなっっ」「ようこんな写真見つけたな」「私大谷さんの変顔の中でこのタイプが一番好きなんだよ……ありがとうございます！ 保存した」「地元放送局公式が写真のチョイスふざけだしたぞ」「この敗戦における最高の部分がこの写真」「この画像を選ぶセンスよ……」「この写真どうなってんだよ笑」などのツッコミが続々と寄せられている。（Full-Count編集部）