お皿に前足を伸ばし一生懸命ブロッコリーを取ろうとする猫が可愛いと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は68万回を超え「机に乗ってしまわないところが愛おしい」「いけないことしてるって思ってるのね」「応援したくなります！がんばれーっ」といったコメントが集まっています。

【動画：ブロッコリーの入っているお皿に前足を伸ばした猫…】

ブロッコリー泥棒！？

Instagramアカウント「てんぼー」に投稿されたのは、泥棒猫になった猫ちゃん。食卓に並ぶおかずが気になるメイくん。ブロッコリーの入ったお皿に前足を伸ばして取ろうとしていたのだそう。応援しているかのように、後輩猫の五月くんも隣で見ていました。部屋には「カンカンカン！」とメイくんの前足がお皿に当たる音が響いていたそうです。ちなみに、一生懸命だったメイくんですが、ブロッコリーを食べないのだそう。

おうちに来たばかりの頃は警戒モード

飼い主さんのおかずを取ろうとするほど、のびのびと暮らしているメイくんですが、飼い主さんのおうちに来たときはしばらく警戒していたそうです。保護猫カフェで過ごしていたメイくんが、トライアルでおうちに来た日はソファーの下に隠れてしまったのだそう。

保護猫カフェにいた頃は、飼い主さんと仲が良かったそうですが、環境が変わったためか隠れて動かなかったそうです。ひとりの部屋を用意してもらうと自由に動けるようになり、少しずつおうちの中を探検していったのだそう。そしておうちに来て13日目にメイくんが飼い主さんにスリスリしてくれたそうです。

好奇心旺盛な2匹

メイくんが来て数ヵ月後には、後輩猫のさつきくんがおうちにやってきました。さつきくんは、メイくんの仕草をよく真似していたそうです。そんなさつきくん、メイくんのお気に入りの箱をボロボロにしてしまったことがあったそうです。おかずを取ろうとしていたメイくんを見て、いたずらを覚えたのかもしれませんね。好奇心旺盛なメイくんとさつきくんでした。

投稿には「何が入っているのか、分からなくても、必死で、取ろうとしている姿が、可愛い」「可愛くていつまでもみていられます！癒されます」「必死さがたまりませんね。可愛いです」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「てんぼー」では、メイくん、さつきくんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「てんぼー」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。