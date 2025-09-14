「撮影OKなんて奇跡」嵐・二宮和也 初のファンクラブイベント開催で「天才アイドル」と絶賛の声

″アイドル二宮″の立ち居振る舞いにファン感激

『嵐』の二宮和也（42）が、9月2日から自身初のファンクラブイベント『OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 ″Show Case″』をスタートさせた。当日は客席のファンがステージを撮影できる場面もあったといい、二宮のパフォーマンスも含めて大絶賛の声が寄せられている。

二宮は、今年7月1日に2枚目となるカバーアルバム『〇〇と二宮と2』をリリース。今回のイベントは9月2日・3日の愛知県・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホールを皮切りに全15公演を予定しており、初日の今回は同アルバムの収録曲を中心に歌唱していたという。

「SNS上のファンのレポートによると、終盤に『週末のマーチ』という楽曲を披露する際は″撮影可能タイム″が設けられていたそうです。ファンたちは『初日、最高だった！』『撮影OKなんて奇跡でしょ。大号泣』『アイドルすぎる二宮和也を見て〜』と、興奮ぶりが伝わる様子で感想を綴っていました。また、撮影された動画を見てみると、二宮はステージから去る時に投げキッスをして、観客に特大のファンサービスをお見舞いしています。こうした二宮のアイドルとしての立ち居振る舞いに感激した人は『#天才アイドル二宮和也』などのハッシュタグをつけて、感想を綴っていました」（芸能ライター）

本業のアイドル活動を通じて、あらためてファンを夢中にさせた二宮。その一方、8月29日に公開されたばかりの主演映画『8番出口』は思わぬミソがついてしまった。これは、インディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATEが個人制作でリリースし、大ヒットしたゲーム『8番出口』の実写映画版。ゲームでは、地下通路に閉じ込められたプレイヤーがさまざまな″異変″を探しながら出口を目指すという仕様になっている。

9月1日、映画の公式X（旧ツイッター）アカウントは「映画『8番出口』ご鑑賞の皆様へ」と前置きした上で、「本映画は、無限に続く地下通路を舞台としていますが、その中で津波など自然災害を想起させるシーンがございます。ご鑑賞にあたりましては、予めご注意いただきますようお願い申しあげます」と、注意喚起したのだ。

これを受けてネットユーザーからは、

〈初日に出さないとダメな情報では？〉

〈今さらだと思う。初動3日間の記録を意識してアナウンスしなかったんだろうけど、卑怯なやり口とも取れる。知っていれば見に行かなかった〉

〈多くの人が津波の被害に遭っている日本において、警告なしで公開したのはよくなかったかな……〉

〈知らずに見に行ったけど、津波などのシーンがつらくて、モヤモヤした〉

など、批判の声が続出。実際、該当のシーンを見て「気分が悪くなった」との声も上がっており、ネガティブな意見を目にして鑑賞を断念した人もいるようだ。

「ただ、映画自体の成績は好調な滑り出しとなりました。9月1日に配信された総合映画情報サイト『映画.com』の記事によれば、全国407館で公開された『8番出口』は公開から3日間（8月29日〜31日）で観客動員が67万1840人、興行収入は9億5391万900円を記録。3日間の興行収入は、今年公開の実写映画の中でも1位というロケットスタートを切ったそうです。なお、映画を観たネットユーザーからは『あのゲームをどう物語にするのかと思っていたけど、二宮くんの演技は圧巻だった』『二宮和也の演技が凄まじかった』と、二宮に対する高評価も見受けられました」（前出・同）

今後も二宮はアイドル、俳優といったさまざまな活動で人々を魅了してくれることだろう。