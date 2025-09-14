まるで事件現場のような光景が思わず笑ってしまうと、8万再生を超えて話題に。サスペンスドラマに出てくるシーンのようなその光景には、たくさんのコメントが寄せられることに。「これは事件の匂いがしますニャ！」「かなりの演技力ですねｗ」と、投稿を見た人を楽しませています。

【動画：大の字になって倒れている猫を発見→『顔』を見てみると…】

事件発生！？床に倒れる咲助ちゃん

まるでサスペンスドラマの事件現場のシーンのようだと話題になっているのは、Instagramアカウント『ミヌエット ❤︎ アグ/弦之助/虎之助/ラル/きん狼/虎羽之助/咲助』に投稿された、短足ミヌエットの咲助ちゃんの姿。

この日、飼い主さんがリビングにやってくると、そこには衝撃的な光景が広がっていたそう。なんと…部屋の隅で咲助ちゃんが大の字になって倒れていたのでした！

うっすらと目を開け、空中を見つめる咲助ちゃん。微動だにしないその姿からは、なにか事件のにおいがしてきます。

咲助ちゃんの安否を心配する飼い主さん

床に仰向けになって倒れている咲助ちゃんを発見した飼い主さんは、「生きてる？死んでる？」と、どこか笑いを含みながら様子を見守ることに。

しかし、咲助ちゃんが起きる気配はありません。まるで人間のように足をパカッと開いて横たわるその姿が、本当に事件現場に残された被害者のように見えてきます。

しかし、心配はご無用。なぜなら…咲助ちゃんは普段からこの事件現場スタイルでお昼寝をしているから！飼い主さんもいつものことだと分かっていたようで、咲助ちゃんの事件現場ごっこを楽しそうに見守っていたといいます。

犯人の動機は…

また別の日にも、お家の中で咲助ちゃんが倒れている姿が目撃されたそう。この日は、犯人が残していったナイフのおもちゃとサングラスが咲助ちゃんの近くに落ちていたとのこと。犯人は証拠品を置いていってしまうほど慌てていたようです。

それと、この日は咲助ちゃんが被害にあった理由が判明していたそうで、どうやら「咲助ちゃんが可愛すぎて妬みを抱かれていた」のが原因だったのだそう。

人生にいざこざはつきものですが、猫ちゃんたちの生活もなかなかに大変なようです。

まるでサスペンスドラマのような咲助ちゃんのお昼寝タイムの光景には、たくさんの笑いと感想が寄せられることに。「寝てんのか～い！（笑）」「壮絶な事件を妄想させてくれるｗ」「次は断崖絶壁でお願いします」と、ユーモアたっぷりのコメントが投稿されています。

Instagramアカウント『ミヌエット ❤︎ アグ/弦之助/虎之助/ラル/きん狼/虎羽之助/咲助』では、そんな咲助ちゃんファミリーの楽しい日々の様子を覗くことができますよ。

咲助ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ミヌエット ❤︎ アグ/弦之助/虎之助/ラル/きん狼/虎羽之助/咲助」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。