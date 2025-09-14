７日の１Ｒをミサキビクトリーとのコンビで勝利。通算３００勝を達成しました。この馬は前６走が掲示板外でしたが、道中の折り合いに気をつければチャンスはあるかなと思っていました。道中でやめてしまう面を見せることもある馬ですが、この日は最後までしっかり歩いてゴール前で差し切ってくれました。ばんえい競馬史上最速で達成できたのは、チャンスのある馬に乗せていただけているからこそ。たくさんの人に支えられていることに感謝しています。これからも一鞍一鞍を焦らず冷静に騎乗していくことを心がけていくので、応援のほど宜しくお願いします。

きょうは８鞍に騎乗します。まずは６Ｒのジェイオージョを。近２走は軽い馬場を味方に２、１着といいレースができています。今週はロータリーが入らないようなので、引き続き軽めの馬場になる可能性が高く、持ち味のスピードを生かせそう。山（第２障害）を下りるとマイペースなところはありますが、時計勝負になればチャンスです。

１２Ｒのスーパークイーンは連続２着と勝ち切れないものの、内容自体は上々でした。ハナが速く、下りてからの切れ味もあってシュッシュッと歩いてくれます。少し前向きすぎるところがあるので、その辺りには気をつけてうまく導ければ。

９Ｒのオーディンは組が上がり相手が強くなりますが、今はすごく状態が良く、攻めても頑張ってくれると思います。ゲートもスッと出てくれるので、前めにつけて山の下で脚をためられれば。

１５日９Ｒのガーネットも調子の良さを感じる一頭。山を下りてからの脚があり、ハナも速いので今の状態なら楽しみです。

（ばんえい競馬所属騎手）

【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）

１Ｒ・タカラハナ Ｂ

４Ｒ・ツガルタカラフジ Ｂ

５Ｒ・ヤマノシテンノウ Ｃ

６Ｒ・ジェイオージョ Ｂ

７Ｒ・キョウエイハンター Ａ

８Ｒ・ディアーナ Ｂ

９Ｒ・オーディン Ｂ

１２Ｒ・スーパークイーン Ｂ