様々な生薬を使用した替わり湯薬湯！湯どころ みのり「べっぴんさんの一週間 vol.10」

湯どころ みのり「べっぴんさんの一週間 vol.10」

営業時間 ：6:00〜24:00

定休日 ：偶数月の第2火曜日(大型連休期間などは変動あり)

施設内容 ：(男女共)

露天風呂：いけだゆげ温泉

美流泉(ジェットバス)

高濃度炭酸泉

源泉かけ流し水風呂

つぼ湯(女性)

屋内風呂：健爽の湯(ジェットバス)

電気風呂

彩り湯

冷水風呂

涼水風呂

サウナ：高温サウナ

フィンランド式サウナ(男性)

足湯スチームサウナ(女性)

岩盤浴：ミュージックロウリュサウナ

セルフロウリュサウナ

アロマ岩盤浴

セラミック岩盤浴

リラクゼーション：整体

フットケア

アカスリ

食事施設：みのり食堂 売店

無料休憩所：ととのいラウンジ(1階)

くつろぎラウンジ(2階)

有料休憩所：岩盤専用ラウンジ

その他：マッサージチェア

ゲームコーナー

漫画コーナー

喫煙所

料金(税込)：入館料大人：平日780円 土日祝880円 回数券7,200円(10回分)

入館料小人(4歳〜小学生以下)：全日400円

入浴料幼児(4歳未満)：無料

岩盤浴(入浴料込)：平日1,280円 土日祝1,380円

アクセス ：名鉄名古屋本線「岐南」駅より徒歩1分

駐車場 ：200台

所在地 ：〒501-6018 岐阜県羽島郡岐南町下印食2-60-1

TEL ：058-275-2614

楽久屋は、2025年9月22日〜28日、岐阜県岐南町の日帰り温泉施設「湯どころ みのり」にて、女性に嬉しい一週間ぶち抜きイベント「べっぴんさんの一週間 vol.10」を開催。

【べっぴんさんの一週間】

岐阜県岐南町にある日帰り温泉施設、湯どころみのりにて2025年9月22日〜28日の期間に開催する「べっぴんさんの一週間」は女性客へのサービスに特化した女性に嬉しい一週間ぶち抜き企画。

今回で10回目を迎える当企画は、回を重ねる毎に内容をバージョンアップしています。

今回は、毎回好評のデンファレバスフラワーや、POLA「ひととき」シリーズのシャンプーやコンディショナーの無料設置はもちろん、人気女性熱波師・熱波姉妹による「女だらけの熱波祭」を開催。

期間中来店の女性客の中から1名様に東京ディズニーリゾートなど選べるペアチケットが当たる人気企画「女だらけの大抽選会」も目玉企画の1つ。

露天エリアのスチームサウナではヨモギの香りを楽しみながら足湯バイブラに浸かり、ボディソルトや泥パック、ハニーパックも楽しめ美容効果も期待でき、まさに至れり尽くせりな夢企画となっています。

【デンファレバスフラワー】

替わり湯風呂一面にデンファレバスフラワーが浮かび、見ているだけで花たちから癒しをもらえます。

週末は様々な生薬を使用した替わり湯薬湯が実施されており、花の香りと生薬の彩りが相まってより一層の癒しとなります。

デンファレ風呂

【スチームサウナ】

露天エリアに構えるスチームサウナはまさに至れり尽くせりなサービスが充実。

よもぎを蒸気で蒸すよもぎスチーム、バイブラ足湯、アロマ香るボディソルト、全身に塗り発汗作用を促進する泥パックなどが常設。

今回の期間中はハーブの香りに癒されるローズマリーがよもぎに代わって登場。

更に泥パックと共にはちみつパックも併設されており、すべて無料で利用できます。

他にも浴場にはPOLAのロングセラーシャンプー「ひととき」シリーズがコンディショナー、ボディシャンプーと合わせて設置され、大好評となっています。

ハニーパック

【女だらけの熱波祭 熱波姉妹】

女だらけの熱波祭は文字通りその日の女性客だけが無料で受けられる熱波祭。

熱波師は現在東海地区で大人気の美人女性タッグ熱波師、熱波姉妹！

その美貌からは想像できない迫力ある風を、アロマの香りに乗せて届けてくれる大満足間違いなしの女性浴場タワーサウナでの熱波公演。

しかも1回目公演は岩盤浴で開催のため、恋人やご夫婦、家族でも一緒に楽しめる充実の内容となっています。

熱波姉妹

【女だらけの大抽選会】

期間中来店の女性客すべてに応募資格があり、その中からたった1名だけがその幸運を掴むという夢企画。

そして今回は東京ディズニーリゾートを含む計4つの人気リゾート施設から好きな場所を選ぶことができるペアチケットが当たります。

みのりで癒された後は、ゆっくり羽を広げましょう！

女だらけの大抽選会

■「みのり」の魅力

1. 池田山弓削寺より湧き出る天然温泉“いけだゆげ温泉”

泉質：低張性弱アルカリ性低温泉

池田山弓削寺より運ばれる名湯「いけだゆげ温泉」は、無色透明でありながら重曹成分を多く含み、皮膚の脂肪分や分泌物を石鹸のようによく洗い流し、皮膚を滑らかスベスベにします。

大空を眺めながらゆっくりと堪能できます。

池田ゆげ温泉

2. 男女各2つのサウナ室、3つの水風呂が揃う抜群のサウナ環境

高温サウナは96℃設定(女性：86℃設定)と高温設定でありながら、今や希少価値の高い湿式サウナストーブを採用しているため1分間に一度熱されたサウナストーンに水が噴射されるオートロウリュが楽しめます。

そのため室内は高温多湿で常に熱された空気が対流しており、多くのサウナ愛好家たちを魅了します。

他、男性浴場にはセルフロウリュの楽しめるフィンランド式サウナ、女性浴場には、よもぎスチームを足湯に浸かりながら楽しめる足湯スチームサウナもあります。

フィンランド式サウナ

サウナ後の水風呂は男女共に計3種。

12℃設定の冷水風呂、初心者にも入りやすい水温の涼水風呂、岐阜の清流原水をそのままかけ流す天然地下水かけ流しバイブラ水風呂。

組み合わせは無限大！自分好みの楽しみ方で堪能できます。

天然地下水かけ流し水風呂

3. 岩盤浴の概念を超えた“男女共用着衣型岩盤サウナ”

岩盤浴は全5室。

音楽を聴きながら発汗できるミュージックロウリュサウナ、セルフロウリュをアロマイス(アロマ水を凍らせたアイスボール)の香りでじっくり静かに愉しめるセルフロウリュサウナ、セラミックボールプールに寝転がりじっくりと発汗できるセラミック岩盤浴、アロマの香りに包まれたヒーリング空間アロマ岩盤浴、氷点下の室内でクールダウンできるアイスルーム。

全て男女共用でご夫婦、カップル、お友達と制限時間なく一日中楽しめます。

休憩ラウンジには3,000冊のコミックがあり、自然の風が吹き抜けるテラス席で優雅な時間をお過ごしください。

岩盤ミュージックロウリュ

岩盤セルフロウリュ

4. 一日中楽しめる館内

1階2階それぞれに大型休憩ラウンジがあり、1階ではソファやヨギボーに身を委ねながらコミックを読むなど静かな時間を過ごせます。

2階はリクライニングチェアがズラリと並んだ空間になっていて湯上りの体をゆっくりと休めることが出来ます。

休憩ラウンジの他にも、パクパクと可愛らしく手の角質を食べてくれるドクターフィッシュや日焼けマシン(男性のみ)、各種ゲームやマッサージ機など1日中退屈することなく楽しめる空間となっています。

休憩ラウンジ

5. みのり食堂

1階みのり食堂には鉄板席があり、お好み焼きやもんじゃ焼きなどご家族やお友達同士でワイワイと楽しくお食事が楽しめます。

もちろん定食やドリンクメニューも豊富に取り揃えており、季節毎のおすすめメニューやランチセットも大好評。

みのり食堂鉄板席

併設される1階売店では月替わりのクラフトビールやかき氷などのデザートも用意。

ジョッキと氷は無償提供されるサービスも嬉しいポイント。

売店

