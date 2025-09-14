楽天のボイト

　☆楽天―ロッテ（１３：００・楽天モバイル）楽天＝藤井、ロッテ＝小島

　

　楽天は１３日のロッテ戦でボイトが放った本塁打が球団通算１９９７本目。史上１２チーム目の２０００本塁打まであと３と迫っている。これまで２０００本以上本塁打をマークしている球団と通算本塁打は以下の通り。

球　　　　団　　　本　数

巨人　　　　　１１１４３

西武　　　　　　９７１３

ソフトバンク　　９４９１

中日　　　　　　９１８０

オリックス　　　９０３３

広島　　　　　　８９６０

ヤクルト　　　　８７１８

日本ハム　　　　８６５４

阪神　　　　　　８５７７

ＤｅＮＡ　　　　８５４９

ロッテ　　　　　８３７０

近鉄　　　　　　６５４０

※１３日時点

　また、５００本ごとの楽天の記念本塁打は以下の通り。

　　　号　打　　者（年・月・日＝相手）

　　　１　礒部　公一

（２００５・４・１＝西武）

　５００　中村　紀洋

（２０１０・６・４＝横浜）

１０００　島内　宏明

（２０１６・８・３０＝日本ハム）

１５００　浅村　栄斗

（２０２０・８・２９＝西武）

　球団の今季最多本塁打は新外国人のボイトで１１本。はたして節目の２０００号は誰が放つか。

（その他のカード）

　☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝藤浪、巨人＝赤星

　☆阪神―中日（１８：００・甲子園）阪神＝才木、中日＝大野

　☆広島―ヤクルト（１８：００・マツダスタジアム）広島＝アドゥワ、ヤクルト＝アビラ

　☆日本ハム―西武（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝福島、西武＝隅田

　☆オリックス―ソフトバンク（１３：００・京セラドーム大阪）オリックス＝曽谷、ソフトバンク＝有原

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順