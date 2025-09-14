☆楽天―ロッテ（１３：００・楽天モバイル）楽天＝藤井、ロッテ＝小島

楽天は１３日のロッテ戦でボイトが放った本塁打が球団通算１９９７本目。史上１２チーム目の２０００本塁打まであと３と迫っている。これまで２０００本以上本塁打をマークしている球団と通算本塁打は以下の通り。

球 団 本 数

巨人 １１１４３

西武 ９７１３

ソフトバンク ９４９１

中日 ９１８０

オリックス ９０３３

広島 ８９６０

ヤクルト ８７１８

日本ハム ８６５４

阪神 ８５７７

ＤｅＮＡ ８５４９

ロッテ ８３７０

近鉄 ６５４０

※１３日時点

また、５００本ごとの楽天の記念本塁打は以下の通り。

号 打 者（年・月・日＝相手）

１ 礒部 公一

（２００５・４・１＝西武）

５００ 中村 紀洋

（２０１０・６・４＝横浜）

１０００ 島内 宏明

（２０１６・８・３０＝日本ハム）

１５００ 浅村 栄斗

（２０２０・８・２９＝西武）

球団の今季最多本塁打は新外国人のボイトで１１本。はたして節目の２０００号は誰が放つか。

（その他のカード）

☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝藤浪、巨人＝赤星

☆阪神―中日（１８：００・甲子園）阪神＝才木、中日＝大野

☆広島―ヤクルト（１８：００・マツダスタジアム）広島＝アドゥワ、ヤクルト＝アビラ

☆日本ハム―西武（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝福島、西武＝隅田

☆オリックス―ソフトバンク（１３：００・京セラドーム大阪）オリックス＝曽谷、ソフトバンク＝有原

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順