【ＮＰＢきょうのみどころ】楽天が史上１２チーム目の２０００本塁打へあと３
☆楽天―ロッテ（１３：００・楽天モバイル）楽天＝藤井、ロッテ＝小島
楽天は１３日のロッテ戦でボイトが放った本塁打が球団通算１９９７本目。史上１２チーム目の２０００本塁打まであと３と迫っている。これまで２０００本以上本塁打をマークしている球団と通算本塁打は以下の通り。
球 団 本 数
巨人 １１１４３
西武 ９７１３
ソフトバンク ９４９１
中日 ９１８０
オリックス ９０３３
広島 ８９６０
ヤクルト ８７１８
日本ハム ８６５４
阪神 ８５７７
ＤｅＮＡ ８５４９
ロッテ ８３７０
近鉄 ６５４０
※１３日時点
また、５００本ごとの楽天の記念本塁打は以下の通り。
号 打 者（年・月・日＝相手）
１ 礒部 公一
（２００５・４・１＝西武）
５００ 中村 紀洋
（２０１０・６・４＝横浜）
１０００ 島内 宏明
（２０１６・８・３０＝日本ハム）
１５００ 浅村 栄斗
（２０２０・８・２９＝西武）
球団の今季最多本塁打は新外国人のボイトで１１本。はたして節目の２０００号は誰が放つか。
（その他のカード）
☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝藤浪、巨人＝赤星
☆阪神―中日（１８：００・甲子園）阪神＝才木、中日＝大野
☆広島―ヤクルト（１８：００・マツダスタジアム）広島＝アドゥワ、ヤクルト＝アビラ
☆日本ハム―西武（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝福島、西武＝隅田
☆オリックス―ソフトバンク（１３：００・京セラドーム大阪）オリックス＝曽谷、ソフトバンク＝有原
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順