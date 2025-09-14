ÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¤¬Åö¤¿¤êÌò¡Ö¿û¾çÁê¡×¸ì¤ë¡¡»ê·Ý¤ÎÀè¤Î¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡¡Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤Ï¡Ö½¨»³º×¶å·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£²£´ÆüÀé½©³Ú¡Ë¤Ç¡ÖÄÌ¤·¶¸¸À¡¡¿û¸¶ÅÁ¼ø¼ê½¬´Õ¡×¤¬¾å±é¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¡£¡Ö³ØÌä¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿û¸¶Æ»¿¿¡Ê¿û¾çÁê¡á¤«¤ó¤·¤ç¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¿Í´Ö¹ñÊõ¡¦ÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¡Ê£¸£±¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÌò¤Ï¿Îº¸±ÒÌç¤ÎÅö¤¿¤êÌò¤Ç¡¢»ê·Ý¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏËý¿´¤Î¤«¤±¤é¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¿Îº¸±ÒÌç¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Ä¹ÃË¡¦ÊÒ²¬¹§ÂÀÏº¡Ê£µ£·¡Ë¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Éã¤«¤é´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£¡ÊÆâÌî¡¡¾®É´Èþ¡Ë
¡¡¡Ö¿û¸¶¡½¡×¤Ï¡¢³ØÌä¤Ë½¨¤ÇÄë¤Î¿®Íê¤â¸ü¤«¤Ã¤¿±¦Âç¿Ã¡¦Æ»¿¿¤òº¸Âç¿Ã¡¦Æ£¸¶»þÊ¿¡Ê¤·¤Ø¤¤¡Ë¤¬¤Í¤¿¤ß¡¢Ìµ¼Â¤Îºá¤òÃå¤»¤ÆÂÀºËÉÜ¡ÊÅö»þ¤ÏÂçºËÉÜ¡Ë¤Ëº¸Á«¤µ¤»¤ëÏÃ¤¬Âêºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÊ³Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹â·é¤Ê¿ÍÊª¡£ÁÄÉã¡¢Éã¡Ê£±£±¡¢£±£³ÂåÌÜ¿Îº¸±ÒÌç¡Ë¤¬ÅÁÀâ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤ÎÌò¤ò¡¢£¹£µÇ¯£³·î¤Ë£±£µÂåÌÜ¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç£³£°Ç¯¤Î·îÆü¤¬¤¿¤Ä¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉ®Ë¡ÅÁ¼ø¡×¤¬£¶²óÌÜ¡¢¡ÖÆ»ÌÀ»û¡×¤¬£·²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¾¯¤·¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¡ÖÌò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢±é¤¸¤Ê¤¬¤é¥»¥ê¥Õ¤ò»×¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡£¿û¾çÁê¤ÏÆ°¤¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤»¤ëÌò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖÀÅ¡×¤ÎÌò¡£»ë³ÐÅª¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¿´¤ÎÆ°¤¤ò¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£¤³¤ÎÂçÌò¤¬¶þ»Ø¤ÎÆñÌò¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤À¡£
¡¡°ìµó¼ê°ìÅêÂ¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î°ì¸À°ì¶ç¡¢ÍÞÍÈ¡ÄÁ´¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖÉ®Ë¡ÅÁ¼ø¡×¤ÇÉÔµÈ¤Ê°ÛÊÑ¤ò¸ç¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¸å¤Î²ÖÆ»¤Î°ú¤Ã¹þ¤ß¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Þ¤Ð¤¿¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´°Á´¤Ë¿û¾çÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Î¤³¤í¤ÏÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÌÜ¤ò¤Ä¤à¤Ã¤Æµ§¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÁ´Éô¼Î¤Æ¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿Î©¾ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¾ð¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¥Ý¥ó¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡£ËÜÍè¤Î³§¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤â¡¢¡Ø¤½¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤ÈÆÍÁ³ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ö½¨»³º×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢£²ÂåÌÜ¤ÎÇÅËá²°¡ÊÃæÂ¼µÈ±¦±ÒÌç¡Ë¤¬½éÂå¤µ¤ó¤Î°Î¶È¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç£²£°£°£¶Ç¯¤Ë¤¿¤Á¾å¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢Èà¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸å¡¹¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â»Ä¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡££²ÂåÌÜ¤È¤Ï¡Ø»û»Ò²°¡Ù¤Ç¤Î¾¾²¦´Ý¡¢¸»Â¢¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡ØÉ®Ë¡ÅÁ¼ø¡Ù¤ÏÆÃ¤Ë½éÂå¤µ¤ó¤È¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£ÄÌ¤·¶¸¸À¤Ç¿û¾çÁê¤¬ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬£²ËëÌÜ¤Î¡ÖÉ®Ë¡ÅÁ¼ø¡×¡£¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½¿Íµ¤±éÌÜ¤À¤¬¡¢Ä¹¤é¤¯ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò£±£¹£´£³Ç¯¡¢ÌóÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤¬½éÂåµÈ±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î¤Î¿Îº¸±ÒÌç¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö»ê·Ý¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î·Ý¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡Ö´°À®¤·¤¿¤â¤Î¡×¤È¤Ê¤ë¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤âÌò¤È³ÊÆ®¤·¡¢¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ê·Ý¤Î¤½¤ÎÀè¤Î¹â¤ß¤À¡£
¡¡²ÎÉñ´ì³¦¤Ï¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤â¤¢¤Ã¤Æ´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÆÃ¤Ë¸ÅÅµ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£ÃíÌÜ¤Î¤½¤ÎÀè¤òÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÃÝÁÏ¶È£±£³£°¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¡¢»°ÂçÌ¾ºî¤òÄÌ¤·¶¸¸À¤Ç¾å±é¡£¿Îº¸±ÒÌç¤Ï£³·î¤Î¡Ö²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡×¤ÇÂçÀ±Í³ÎÉÇ·½õ¡¢º£·î¤Î¡Ö¿û¸¶¡½¡×¡¢¤½¤·¤Æ£±£°·î¡ÖµÁ·ÐÀéËÜºù¡×¤Ç¤¤¤¬¤ß¤Î¸¢ÂÀ¤ò±é¤¸¤ë¡£¼ç±é¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò´°Çä¤µ¤»¡¢ÇÐÍ¥¤ÇºÇ¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿Í¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¦¡£
¡¡¡»¡Ä¼ã¼ê¤ÇÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿°ì¿Í¤Ë¡¢¿û¾çÁê¤ÎÍÜ½÷¡¦´£²°É±Ìò¤ÎÈø¾åº¸¶á¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£Èø¾å¾¾ÎÐ¡Ê£µ£°¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤À¡£Î©Ìò¡ÊÃËÀ¤ÎÌò¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯£±£¸ºÐ¤«¤é½÷·Á¤â»Ï¤á¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿Îº¸±ÒÌç¤â¡Ö¿¤Ó¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¿¤Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£¹§ÂÀÏº¤â¡Ö¤ª·Î¸ÅÃæ¤â½õ¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¥á¥â¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡£¤Þ¤¸¤á¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¡×¤È»ÑÀª¤Ë´¶¿´¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê½÷·Á¤«¤é¡È½÷·Á¤Î¿´ÆÀ¡ÉÅª¤Ê¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£