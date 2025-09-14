ミクシオマーケティングは、ノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」のプロモーションの一環として、2025年9月17日(水)から30日(火)までの14日間、新大久保商店街において大規模なプロモーション企画を実施。

TRICKS(トリックス)

・期間：2025年9月17日(水)〜30日(火)14日間

・場所：新大久保商店街(JR新大久保駅から明治通り方面へ続く約600mの大通り)

・内容：(1) 商店街全体でのフラッグ掲示

ミクシオマーケティングは、ノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」のプロモーションの一環として、2025年9月17日(水)から30日(火)までの14日間、新大久保商店街において大規模なプロモーション企画を実施します。

■プロモーション内容

(1) 商店街全体でのフラッグ掲示

新大久保商店街全体に「TRICKS」とCM起用タレントのKEY TO LITのフラッグを掲示し、商店街を「TRICKS」一色に彩ります。

(2) ステッカープレゼント企画

対象店舗で税込1,000円以上購入のお客様に、「TRICKS」オリジナルステッカーを1枚プレゼントします。

ステッカーは全7色。

複数店舗を巡ることで集めることも出来ます。

※対象店舗は当日掲示されるポスターで確認してください

■新大久保商店街について

JR新大久保駅から明治通り(都営地下鉄東新宿方面)に続く約600mの大通りで、物販店からカフェ・飲食店まで多彩な店舗が立ち並ぶ人気エリアです。

■「TRICKS」商品詳細

・TRICKS 15g(約5枚)×12袋入り 各432円(税込)

オリジナル味 JANコード：8994391000027

キムチ味 JANコード：8994391000034

アジアンBBQ味 JANコード：8994391000041

サワークリームオニオン味 JANコード：8994391000478

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新大久保商店街全体にKEY TO LITのフラッグを掲示！TRICKS(トリックス) appeared first on Dtimes.