◆世界陸上 第２日（１４日、国立競技場）

女子マラソンは初代表で早大サークル出身、小林香菜（大塚製薬）が２時間２８分５０秒で７位入賞を果たした。レース後のインタビューでは「こてんぱんにされると思って、嫌だな、嫌だなと思っていたが、練習を信じて頑張りました」と感情があふれた。

スタート直後から飛び出した小林は、積極的にレースを展開。メダル争い圏内に位置取りながら２０キロを４番手で通過した。

レースが動いたのは約２４キロ。５位集団を形成していたエチオピア勢らが急激にペースアップ。小林は集団にごっそり抜かれ、１０位に後退した。メダル争いは厳しくなったが必死に前を追った。

入賞争いを視野に入れて終盤の勝負所へ。約３１キロで９位、約３５キロで８位、約３７キロでは前を走っていた選手が倒れ込んで７位まで上がり、約３８キロで１人に抜かされたが粘り、４０キロ手前で１人抜き再び７位浮上し力強くフィニッシュ。終盤まで諦めない粘りの走りで、大健闘の７位入賞を成し遂げた。

大学時代は早大の「早稲田ホノルルマラソン完走会」に所属していた異例の経歴の持ち主。今年１月の大阪国際女子マラソンで、昨年のパリ五輪６位入賞の鈴木優花（第一生命グループ）をラスト約８００メートルでかわして日本勢トップとなり、代表権をつかみ取ったシンデレラガールだ。今大会のコースは、早大時代に生活していた場所でもあり、「そこをまさか、自分がジャパンのユニフォームを着て走れるとは思っていなかった。試走でも不思議な気持ちでした」と笑顔を見せていた。

初代表に、「周りの方々を見てとても緊張してしまっている。怖いというか。早く終わって欲しい」と素直な気持ちを明かしつつ、今大会へ向けては７月の月間走行距離が１３００キロに到達するなど十分に練習を積んできた。「サバイバルレースで戦える状況ではあると思います。笑顔でゴールできることを目標にしています」と意気込みを語っていた。

◆小林 香菜（こばやし・かな）２００１年４月４日。群馬・前橋市出身。２４歳。群馬・前橋三中１年時は水泳部に所属。駅伝練習などをきっかけに、２年時から陸上部に途中入部した。３年時は３０００メートルで全国大会に出場。埼玉・早大本庄高に進んだが、結果を残すことはできず、早大ではサークルの「早稲田ホノルルマラソン完走会」に所属。３年時の大阪国際女子で２時間３６分５４秒をマークし、「ネクストヒロイン枠」で出場した前回大会は２時間２９分４４秒。昨年４月に実業団の大塚製薬に入部し、同１２月の読売防府は２時間２４分５９秒をマーク。今年２月の大阪国際女子は日本歴代１１位となる２時間２１分１９秒で日本勢トップの２位に入った。