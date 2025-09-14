◆米大リーグ フィリーズ８―６ロイヤルズ（１３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ロイヤルズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、５１号同点ソロを放つなど３打数２安打２打点２四球の活躍を見せ、本塁打王争いで４８本で２位のドジャース・大谷翔平投手（３１）に３本差をつけた。フィリーズは６連勝で、地区優勝へのマジックを「１」とした

１、２打席目は四球で出塁したシュワバー。まずは１点を追う５回先頭の３打席目に、アーチを描いた。カウント１―１から左腕・ゼルパの甘く入ったスライダーを捉えると、右翼席へライナー性の当たりで５１号ソロ。４試合ぶりのアーチは、打球速度９５・２マイル（約１５３・２キロ）、打球角度２４度、飛距離３６１フィート（約１１０メートル）だった。さらに４打席目にも適時打で打点もトップの「１２６」。フィリーズは残り１３試合、ドジャースはこの日の敵地・ジャイアンツ戦を含めて残り１５試合となっている。

シュワバーの本塁打は、９日（同１０日）の本拠地・メッツ戦の５０号以来、４試合ぶり。８月２８日（同２９日）の本拠地・ブレーブス戦で４６、４７、４８、４９号と衝撃の１試合４発を放ってから１０試合連続で本塁打が出ていなかったが、９日（同１０日）から５戦２発と再びペースアップしてきた。

１５年にカブスでメジャーデビューし、２１年にナショナルズ、レッドソックスでプレーし、２２年からフィリーズに加入。２２年には４６発で自身初の本塁打王に輝き、２３年もリーグ２位の４７本塁打を放った。今季は５１本塁打、１２６打点がリーグトップで２冠。大谷と本塁打王、ＭＶＰを争っている。