栄養素入りで美味しい！モントワール「Gummy-na(グミーナ)シリーズ6品」
モントワールは、“おいしくちゃっかりセルフケア”をコンセプトにした新ブランド「Gummy-na(グミーナ)シリーズ6品」を、2025年9月22日に発売します。
モントワール「Gummy-na(グミーナ)シリーズ6品」
●グミーナ 各種
内容量 ：36g
賞味期間 ：240日
販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど
希望小売価格：オープン価格
“おいしくちゃっかりセルフケア”をコンセプトに、栄養素入りで美味しい、女性に向けたセルフケアグミシリーズ。
ミーナはスペイン語で宝の山という意味。
加えて、aで終わる単語は女性名詞が多いことから、覚えやすく呼びやすい「グミーナ」という造語に想いが込められています。
各種それぞれ栄養素、フレーバー、食感や形を変えて、飽きずにおいしく楽しむことができます。
【商品特長】
●鉄分＋葉酸
・グミのおいしさはそのままに鉄分と葉酸を配合した栄養機能食品です。
(1袋(36g)当たり 鉄 2.04mg、葉酸 72μg)
・グレープ風味のグミで、むっちりとした食感が特長です。
●マルチビタミン
・グミのおいしさはそのままにビタミンA、ビタミンC、ビタミンEを配合した栄養機能食品です。
(1袋(36g)当たり ビタミンA 231μg、ビタミンC 30mg、ビタミンE 1.9mg)
・ピンクグレープフルーツ風味のグミで、ふわもち食感です。
●コラーゲン＋ビタミンC
・グミのおいしさはそのままにコラーゲンとビタミンCを配合した栄養機能食品(ビタミンC)です。
(1袋(36g)当たり コラーゲン 2800mg、ビタミンC 30mg)
・マスカット風味のグミで、むっちりとした食感が特長です。
●レモン由来モノグルコシルヘスペリジン
・グミのおいしさはそのままにレモン由来モノグルコシルヘスペリジンを配合したグミです。
(1袋(36g)当たり レモン由来モノグルコシルヘスペリジン 300mg)
・レモン風味でふわもち食感が特長です
●GABA
・グミのおいしさはそのままにGABAを配合したグミです。
(1袋(36g)当たり GABA 28mg)
・マンゴー風味でしっかりめのハード食感が特長です。
●食物繊維
・グミのおいしさはそのままに食物繊維を配合したグミです。
(1袋(36g)当たり グアーガム分解物(食物繊維) 2.4g)
・ライチ風味で歯切れのよいさくもち食感で新感覚を味わえます。
