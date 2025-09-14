約30社の出展社による展示会や試走会！プレイアトレ土浦『AROUND THE KASUMIGAURA supported by BIKE＆CAMP』

「プレイアトレ土浦」では、茨城の秋を満喫できる2つの大型イベントとして、自転車とキャンプで霞ヶ浦を旅する『AROUND THE KASUMIGAURA supported by BIKE&CAMP』を2025年10月11日(土)・12日(日)の2日間に開催します。

プレイアトレ土浦『AROUND THE KASUMIGAURA supported by BIKE&CAMP』

・開催日時 ： 2025年10月11日(土)〜12日(日)

・会場 ： りんりんポート土浦

・内容 ： 自転車キャンプ泊、岩瀬駅からのフリー走行(完走証あり)、出展社による展示試走会、ワークショップ、

ゲストによるトークショー、地元飲食店出店など

※2025年9月12日(金)より公開予定

また、今回で4回目を迎える茨城のクラフトビールと地元グルメの祭典『TSUCHIURA Cheers Festival 2025』も2025年10月25日(土)・26日(日)の2日間に開催します。

自転車とキャンプを組み合わせた旅イベントが、2025年は「霞ヶ浦を旅する」をコンセプトに新たな形で開催。

会場内でのコンテンツを主軸としていた昨年までの形式から、2025年は「つくば霞ヶ浦りんりんロード」を実際に走ることに重きを置いた体験を提供します。

JR岩瀬駅から会場までのフリー走行チャレンジをメインとし、参加者自身のスキルで旅を楽しんでもらうイベントです。

会場のりんりんポート土浦では、約30社の出展社による展示会や試走会、トークショー、地元飲食店の出店なども予定されています。

店舗名 ：PLAYatre TSUCHIURA(プレイアトレ土浦)

所在地 ：茨城県土浦市有明町1-30

