¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè25½µ¡¡ÉñÂæ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿ó¤Ï¡Ä¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè25½µ¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬¡¢15Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡È¿·¥¥ã¥é¡É¤¬ÄÉ²Ã¡ª¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£Âè25½µ¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
³¨ËÜ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤ÏÄã¶õÈô¹Ô¤Î¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¿®¤¸¡¢¶òÄ¾¤Ë»Ò¤É¤âÃ£¤Ø¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤òÂ³¤±¤ë¡£¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¡¢È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î²ñ¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¿ó¡£¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤Ï¤Î¤Ö¤«¤é¿ó¤Î¿·ºî¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ´¶·ã¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤·¤ÆÉñÂæ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉñÂæ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿ó¤Ï¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡È¿·¥¥ã¥é¡É¤¬ÄÉ²Ã¡ª¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
³¨ËÜ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤ÏÄã¶õÈô¹Ô¤Î¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¿®¤¸¡¢¶òÄ¾¤Ë»Ò¤É¤âÃ£¤Ø¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤òÂ³¤±¤ë¡£¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¡¢È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î²ñ¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¿ó¡£¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤Ï¤Î¤Ö¤«¤é¿ó¤Î¿·ºî¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ´¶·ã¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤·¤ÆÉñÂæ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉñÂæ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿ó¤Ï¡Ä¡£