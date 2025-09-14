Hey! Say! JUMP・薮宏太主演ミュージカル、再演が決定「4年ぶりにジョセフの世界で皆さんと再びお会いできることをとてもうれしく思います！」
Hey! Say! JUMPの薮宏太が主演を務めるミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』の約4年ぶりの再演が決定。6月から全国で上演される。
【写真】遊園地のセットでにぎやかに盛り上げるHey! Say! JUMP
人気ミュージカル『ライオンキング』などの作詞を手掛けたティム・ライス、『キャッツ』『オペラ座の怪人』を生み出した作曲家アンドリュー・ロイド＝ウェバーによる、数々の賞を受賞した同作は、ウェストエンドやブロードウェイでの複数回のロングランを含め、世界80か国以上で国際ツアーが行われ、数十万回以上の上演を重ねてきた。「Any Dream Will Do」「Close Every Door」「There’s One More Angel In Heaven」「Go, Go, Go Joseph」など、ポップスやミュージカルの名曲が数多く登場する、世界で最も愛されるファミリーミュージカルのひとつとなっている。
2022年、初めて日本版として上演される（020年に予定していた公演はコロナ禍により上演中止）と、会場を満たす多彩で底抜けに明るい音楽、ノンストップで繰り広げられるパワフルなパフォーマンスが人々を魅了し、その独特の世界感が「クセになる！」と話題に。あれから約4年の時を経て、待望の再演が決定した。日本初演に引き続き、演出はミュージカル『GHOST』（18・21）の演出などを手がけたエネルギッシュでポジティブな演出に定評のあるダレン・ヤップ。ブラッシュアップした“ジョセフ”の世界を届ける。
そして、日本初演に引き続き本作の主人公・ジョセフ役を務めるのは温かみと芯のある歌声が人々を惹きつける薮。多彩なジャンルの音楽が盛り込まれ、新たな挑戦となった本作の主演以降も、『BE MORE CHILL』や『tick, tick...BOOM!』など次々とミュージカル作品での主演をつとめ、今年10月には音楽劇『MONDAYS/このタイムループ、まだまだ終わらない!?』への主演も控える薮のさらにパワーアップした姿にも期待が高まる。
ナレーター役には、Wキャストとして、華やかで確かな歌唱力と多彩な表現力に定評のあるシルビア・グラブが日本初演に引き続き出演、ミュージカル『ビートルジュース』での圧倒的な歌声と演技力が記憶に新しい清水美依紗がフレッシュな風を吹き込む。さらに、ファラオ役には、ミュージカル『スワンキング』で主演をつとめるなど華やかな佇まいで存在感を示すA.B.C-Zの橋本良亮が新たなメンバーとして名を連ねる。
■薮宏太コメント
4年ぶりにジョセフの世界で皆さんと再びお会いできることをとてもうれしく思います！今でも数々の名曲のメロディー、そしてメッセージを鮮明に覚えています。混沌とした世の中だからこそ、さまざまな困難から希望を見いだし前に進んでいくジョセフの姿に感銘を受けていただけるよう精一杯演じさせていただきます。今回は新たなキャストの皆さんと共にさらにパワーアップしたジョセフをお届けできればと思います。劇場でお待ちしております！
■キャスト
ジョセフ：薮宏太（やぶ・こうた）、
ナレーター（Wキャスト）：シルビア・グラブ／清水美依紗（しみず・みいしゃ）
ファラオ：橋本良亮（はしもと・りょうすけ）
■ストーリー
カナンの地に住むジョセフは、12人兄弟の11番目で父ジェイコブが贔屓する一番のお気に入り。ある日、 ジョセフだけに父からカラフルなコート（＝テクニカラー・ドリームコート）を授けられたが、残る11人の兄弟から妬まれ奴隷として売り払われてしまう。奴隷となってエジプトで暮らすことになったジョセフだが、持ち前の真面目さで献身的に仕えるうち、主人に信頼されていくように。しかし、主人の妻から一方的に想いを寄せられたことがきっかけで、投獄されてしまう。牢獄でジョセフは、“夢を読み解く”能力を生かして登りつめていき、ついにはエジプト国王ファラオに仕える立場になる。そんなある日、かつて自分を売り飛ばした兄弟たちがジョセフの前に現れて。
■上演予定
2026年6月 東京・パルテノン多摩 ほか 仙台、名古屋公演
2026年7月 岡山、大阪公演
2026年7月〜8月 東京・有楽町よみうりホール
