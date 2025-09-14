『有吉クイズ』大人気「メモドライブ」1時間SP 出川が本音「人間の内面をエグるイヤな企画」
14日放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』では、午後11時30分から大人気企画『有吉と行くメモドライブ』1時間SPを届ける。
【番組カット】車内は楽しそう！豪華メンバーでメモドライブ
レギュラー枠でもその斬新さで人気を博しているこの企画では、芸人たちがドライブロケを実施。芸人たちは、車内で思ったことをリアルタイムでメモする。すると、みんなでワイワイ楽しくドライブしているように見える瞬間でも、「いつまでナビ入れてんだよ」「長くなりそうだな」など、頭の中で思っていることは人それぞれで…。これは、そんな芸人たちのリアルすぎる心の声を、ロケ映像とともにスタジオでのぞき見するという前代未聞の企画となっている。
今回このロケに参戦するのは、有吉弘行、出川哲朗、劇団ひとり、向井慧（パンサー）、加納（Aマッソ）、ケツ（ニッポンの社長）。仕事では会うもののプライベートでは接点があまりないという6人が、ドライブを楽しみながら買い出しに向かい、親睦を深めるべくホームパーティーを開催する。
スタジオでは、そんな芸人たちのロケの様子＆ダダ漏れの本音を、ロケメンバーの有吉、出川、ひとりに加え、せいや（霜降り明星）、藤田ニコル、森香澄が目撃。VTRが始まると、芸人たちがメモした“陰湿な”ツッコミやボヤキに大盛り上がりする一方、森が「意外とポジティブなメモもあるんだなと思って！」と驚いた、かわいらしい本音も飛び出す。
いざ、テレビ朝日本社からドン・キホーテへ買い出しに出発するが、のっけからメモのターゲットになってしまうのは番組初登場のひとり。運転手を任され、車に乗り込み出発の準備をしているひとりのとある行動を横目に、黙り込んだ有吉らは一斉にメモを書き始める。スタジオでそのメモを目の当たりにしたひとりは、「こんなに書かれていたの!?」とがくぜんとする。
サザンオールスターズの大ファン・出川は、車内でゴキゲンに熱唱。しかし、そこは出川。ウソみたいな事態が発生し、全員がメモで総ツッコミ。「人間の内面をエグるイヤな企画。ホントは出たくなかった（笑）」という出川は、スタジオで初めて知った本音の数々に思わず絶叫。ポジティブだったり、ネガティブだったり、あらゆるメモが量産される中、一行は無事に買い物を終えることができるのか。
買い出しを終えてホームパーティーの会場に到着した一行は、担当を決めてそれぞれが購入した食材を発表することに。すると加納のとんでもないミスが発覚。これには全員が思わず絶句…。普段は“デキるキャラ”のセンス芸人・加納がまさかの“ポンコツ後輩”認定される事態がぼっ発する。すると、有吉から加納の尻拭いを押しつけられた向井の不満が大爆発して…。
たこ焼きや、前菜などそれぞれが担当のパーティー料理に腕を振るうも止まらないメモの嵐。有吉も得意の“あの手料理“を披露しますが、とある事がメモの槍玉に。さすがの有吉も「今までに比べてメモタイムが長い（笑）」と動揺するほど、芸人たちのメモを書く手が止まらない。
一方、こだわり抜いてとあるスイーツを用意したひとりがメモした、悲しすぎる心の声に、せいやも「ホンマや！」とスタジオ一同大爆笑。他にも、芸人たちの貴重な家庭のエピソードや、シンプルなボードゲームに挑戦したりと、メモなしではありえない（？）普段テレビでは見られないようなシーンが満載となっている。
