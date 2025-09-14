リアーナ、『劇場版スマーフ』で声優・主題歌・製作を兼任 主題歌「Friend Of Mine」MV解禁
1958年にベルギーの漫画家ペヨ（ピエール・クリフォール）によって生み出されたキャラクター「スマーフ」の映画シリーズ最新作『劇場版スマーフ／おどるキノコ村の時空大冒険（パラレルアドベンチャー）』が9月19日より日本で劇場公開される。
【動画】『劇場版スマーフ』主題歌「Friend Of Mine」MV
青い肌に白い帽子とズボンがトレードマークの身長がリンゴ3つ分の小さなスマーフたちは、森の奥深くにある村でキノコのおうちにひっそりと暮らし、大好きなダンスをして日々を楽しく生きている。コミックスは90以上の国・地域で出版され、100以上の国と地域でテレビアニメが放送され、世界中で半世紀以上にわたり愛され続けている大人気キャラクターだ。
本作の監督は、『シュレック3』や『長ぐつをはいたネコ』のクリス・ミラー。オリジナル版では世界の歌姫・リアーナが、主人公・スマーフェットの声を担当し、今作のために特別に書き下ろした主題歌「Friend Of Mine」を歌い、さらに、プロデューサーとして製作総指揮と音楽統括も務めていることで大きな話題となっている。
このたび、リアーナが歌う主題歌「Friend Of Mine」のミュージックビデオ（MV）が解禁。さらに、都内のTOHOシネマズ 日比谷、TOHOシネマズ 六本木ヒルズの2館で、字幕版の上映がした。
MVでは、スマーフたちが暮らすキノコ村に、リアーナが降臨。花のアンブレラを回転させながら微笑むリアーナ、扉を開けた先にはスマーフたちが暮らすキノコ村が！スマーフェット（リアーナ）が歌う主題歌「Friend Of Mine」に合わせ、一糸乱れぬ見事なキレキレダンスを見せるスマーフたちが楽しいMVとなっている。
■ プロデューサー・リアーナのインタビュー
リアーナが生まれ育ったカリブ海・西インド諸島のバルバドスでは、当時子どもが見られるテレビ番組はほとんどなく、1980年代の「スマーフ」のアニメシリーズは絶対に欠かせないものだった。「学校に行く準備をするよりも早い時間に起きて『スマーフ』を見ていました」と彼女は振り返る。
「スマーフェットに共感していましたし、彼女が象徴するものがとても好きでした。たとえば私はヘアメイクが大好きです。そしてスマーフェットはエステティシャンです。力強いリーダーでもあり、独立心があり、強く、美しく、大胆で、ユーモアがあり、共感力があります。そのすべてに感銘を受けました。彼女は音楽も大好きで、好きなジャンルはヒップホップ、レゲエ、アフロビーツ、バラード、ハウス。それがスマーフェットです。彼女には自由な選択肢が必要です」。
リアーナは役柄に自然に溶け込んだと、本作のクリス・ミラー監督は語る。「リアーナのいない本作は考えられません。彼女はオープンな心と精神で臨み、私が知る誰よりもスマーフについて詳しく知っていました。彼女はスマーフェットのように、外から来て自分の居場所を見つけた人です。素晴らしい声の持ち主で、素晴らしい俳優です。ミュージシャンとして唯一無二の存在です。触れるものはすべて、特別で独自のものに変えてしまいます」。
一方、リアーナもミラー監督について、「クリス・ミラーと仕事ができるのは夢のような経験です。彼は私が出会った中で最も忍耐強い人の一人です。常に目標を見据えて、どんな事にも粘り強く取り組みます。台詞を言っている時に彼の小さな笑い声を聞くのが楽しみでした。それは大抵、私が正しく演じられていることを意味しましたから」と振り返る。
また、プロデューサーとしてもリアーナは、「私たちは皆に誇りを感じてもらい、新しい世代にスマーフを紹介したいのです。観客を魔法のような旅に連れ出し、スマーフの素晴らしい世界へと導くことに、全員が胸を弾ませています。これは宇宙で最も小さな英雄たちを描いた大作映画です。アクション、音楽、笑い、そして見たことのない最もかわいい冒険者たちが登場する、大スケールのアドベンチャーです！」と力強く語っている。
■通常上映は日本語吹替版で
本作は、すべてがうまくいくキノコ村で、毎日おどって楽しく過ごすスマーフたち。しかしある日、村のリーダー・パパスマーフが何者かにさらわれてしまう！ノーネーム、スマーフェットらはパパスマーフを救うべく、時空を越える大冒険へ！無事パパスマーフを救い、またみんなでおどれる平和な日々を取り戻すことができるのか？
唯一個性のないことに悩むノーネーム役を宮野真守、オリジナル版でリアーナが演じたスマーフェット役を早見沙織、そして邪悪な魔法使い兄弟、ラーザメルとガーガメルを山寺宏一が一人二役で務める。
村のリーダー・パパスマーフ役に茶風林、パパ救出へのカギを握るスマーフ・ケン役に山路和弘、そして伝説のスマーフ・ロン役に大塚芳忠が名を連ねている。
