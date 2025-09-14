ぼんち、小腹満たしに家族で楽しめる“おやつせんべい”　「せんべいタイム」新発売

ぼんちは、小腹満たしに家族で楽しめる“おやつせんべい”として、9月1日に「せんべいタイム」を新発売した。

遊技施設などの特殊ルート中心に販売していた「味かるた 蜂蜜醤油」と「味かるた辛子明太子」を終売し、ブラッシュアップして販路を拡大していく。

新たな販路として主に見込むのは、スーパーなど小売店の駄菓子コーナー。



「コク旨カレー味」「たこ焼きソース味」「はちみつ醤油味」の3種類を提案していく。いずれも、枠揚げされた大きめの揚米菓に味付けされている。

味付けは、子どもから大人まで幅広い層の嗜好に合わせた。「コク旨カレー味」は、子どもも喫食できるように、スパイスを効かせつつブイヨンの野菜の旨味とかつおだしを加えて、スパイスの中に甘みがあり、まろやかでコクのある味わいが特徴。

「たこ焼きソース味」も、野菜と果実を使用した甘めの濃厚ソースとコクのあるウスターソース―をブレンドし、かつおだしやブイヨンを加えて全体的に旨味を引き立たせた。「はちみつ醤油味」は、味付けにうまみの強い濃口醤油と香りが特徴のうすくち醤油をブレンドし、さらにアカシア蜂蜜を使用して上品な甘みが感じられる。

3種類を取り揃えることで、まとめ買いやシェアする消費行動を見込む。1枚ずつ個包装することでカバンなどへの携帯性も打ち出す。

参考想定売価は3種とも50円前後。