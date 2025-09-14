まさか100均で買えるなんて！300円で売っちゃうのすご…！専門店で買うと高い専用バッグ
商品情報
商品名：ボール収納バッグ（バスケットボールやサッカーボール）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
専門店でしか買えないと思ってた…！ダイソーで『ボール収納バッグ』を発見！
秋の行楽シーズンに向けてなのか、ダイソーにはテニス、バトミントン、卓球用のラケットなどのスポーツ用や、楽器のパーツ用の収納グッズがたくさん出ていました。そんな中、まさかのボール収納用バッグを発見しました！
今回紹介するのは『ボール収納バッグ（バスケットボールやサッカーボール）』。ボールを収納するための専用バッグです。
価格は330円（税込）と、専門店で購入するよりもかなりお得！筆者が購入した店舗では、バッグ売り場に陳列されていました。
開口部が大きく開く構造になっています。
ボールを出し入れしやすく、使い心地が良いです。
バスケットボールやサッカーボールなどのボールがすっぽり入ります。
これからの季節は、レジャー用のボールを持ち運ぶ際にとても便利です！
サイズが合えば、ヨガやエクササイズ用のボールを入れてもいいかもしれません。
ボールがすっぽり覆われるため、使った後のボールをカバーする役割も果たしてくれます。
バッグは洗うことができないのが残念ですが、手を汚さずに持ち運べるのは助かります。
持ち手やDカンが付いていてより便利に持ち運べる！
持ち手が付いているため、片手でさっと持てるのも嬉しいポイント。
ボールをそのまま持ち運ぶよりも楽ちんです！
Dカンが付いているので、キーホルダーやチャームをつけられます。
ショルダーストラップを取り付けて、斜め掛けや肩掛けにして持ち歩くのもよさそうです。
今回はダイソーの『ボール収納バッグ（バスケットボールやサッカーボール）』を紹介しました。
まさか、この手のアイテムをダイソーで購入できるとは思わなかったので、とても驚きました！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。