まさか100均で買えるなんて！300円で売っちゃうのすご…！専門店で買うと高い専用バッグ

最近、レジャー関連用品が多数登場しているダイソー。そんな中、専門店でしか買えないようなアイテムを発見しました！バスケットボールやサッカーボールなどの持ち運びに便利な専用バッグ。持ち手が付いているので、片手で持ち運べて楽ですよ◎専門店だとお高い印象のアイテムですが、330円（税込）とお買い得です！

商品情報

商品名：ボール収納バッグ（バスケットボールやサッカーボール）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

専門店でしか買えないと思ってた…！ダイソーで『ボール収納バッグ』を発見！

秋の行楽シーズンに向けてなのか、ダイソーにはテニス、バトミントン、卓球用のラケットなどのスポーツ用や、楽器のパーツ用の収納グッズがたくさん出ていました。そんな中、まさかのボール収納用バッグを発見しました！

今回紹介するのは『ボール収納バッグ（バスケットボールやサッカーボール）』。ボールを収納するための専用バッグです。

価格は330円（税込）と、専門店で購入するよりもかなりお得！筆者が購入した店舗では、バッグ売り場に陳列されていました。

開口部が大きく開く構造になっています。

ボールを出し入れしやすく、使い心地が良いです。

バスケットボールやサッカーボールなどのボールがすっぽり入ります。

これからの季節は、レジャー用のボールを持ち運ぶ際にとても便利です！

サイズが合えば、ヨガやエクササイズ用のボールを入れてもいいかもしれません。

ボールがすっぽり覆われるため、使った後のボールをカバーする役割も果たしてくれます。

バッグは洗うことができないのが残念ですが、手を汚さずに持ち運べるのは助かります。

持ち手やDカンが付いていてより便利に持ち運べる！

持ち手が付いているため、片手でさっと持てるのも嬉しいポイント。

ボールをそのまま持ち運ぶよりも楽ちんです！

Dカンが付いているので、キーホルダーやチャームをつけられます。

ショルダーストラップを取り付けて、斜め掛けや肩掛けにして持ち歩くのもよさそうです。

今回はダイソーの『ボール収納バッグ（バスケットボールやサッカーボール）』を紹介しました。

まさか、この手のアイテムをダイソーで購入できるとは思わなかったので、とても驚きました！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。