「穴あけ不要！」「可愛く持ち運べる♡」かゆい所に手が届くグッズ
商品情報
商品名：アニマル缶バッジホルダー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径7.5cm（耳部分除く）
販売ショップ：セリア
お気に入りの缶バッジを可愛く持ち運べる♡セリアの『アニマル缶バッジホルダー』
推し活グッズが豊富なセリア。ユニークなアイテムも揃っているので、筆者も売り場を毎回欠かさずチェックしています！
今回紹介するのは、気になって購入せずにはいられなかった『アニマル缶バッジホルダー』という商品。猫ちゃん型の缶バッジホルダーです。
価格は110円（税込）。推し活グッズ売り場をパトロールしていた時に発見しました。
もふもふな素材で、まるでぬいぐるみのような可愛いアイテムです♡
サイズが57mmまでの缶バッジに対応しています。
手持ちのボールチェーンやカラビナなどを通すためのループが付いているので、バッグなどに装着して持ち運べます。
そのためバッグやリュックなどにに直接穴をあけなくて済むのが、とてもいいなと思いました！
また、モノトーンカラーなので、どんなバッグやコーディネートにも合わせやすいです◎
使い方はとても簡単です。
前面のループ部分に缶バッジのピンを通して固定させます。
缶バッジのサイズや形状によっては使えない場合があるので、取り付けたい缶バッジのサイズを確認してから購入するのがおすすめです。
ダメージを与えない！リボン付きで可愛さ倍増♡
お気に入りの缶バッジを、可愛く飾ることができました♡
リボンを結んであげると、さらに可愛さが倍増します！
缶バッジを持ち運びたいときだけでなく、ディスプレイや撮影に使うのもいいかもしれません。
今回は、セリアで見つけた『アニマル缶バッジホルダー』を紹介しました。
100均で販売されている缶バッジ用の推し活グッズというと、シンプルなものが多かったのですが、こういった凝ったデザインの商品が100円で買えるのは嬉しいですね！
気になった方はセリアでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。