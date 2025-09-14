200円なのにメーカー品と遜色なし！想像以上に優秀だった100均のプチ家電
商品情報
商品名：くるくる毛玉取り
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
もう捨てようかな…と思っていたアイテムが復活する！ダイソーの『くるくる毛玉取り』
毛玉だらけになったクッションを前に、「そろそろ処分かな…」と考えていた筆者。
そんなとき、ダイソーで見かけた『くるくる毛玉取り』。メーカー品だと数百円〜数千円することもめずらしくない毛玉取り器が、たったの200円で売っていることに驚きました。
捨てる前にダメ元で…と試してみると、これが想像以上に優秀だったんです！
手のひらに収まるほどコンパクトで、作りは少しチープですが、刃の切れ味が良く、家電量販店で数千円するメーカー品と比べても遜色なし。
買い替えを迷う前に、まずは試してみる価値ありです！
電池はアルカリ単3形×2本を使用します。
小さくてもパワーしっかり！メーカー品と比べても遜色なしの実力！
スイッチを入れると意外としっかりした音がして、最初は少しドキッとしましたが、日中なら問題なしです。
夜中に使うのは避けたいかなという印象ですが、一般的な毛玉取り器と比べてもそれほど大音量というわけでもなく、これくらいなら許容範囲だと思います。
網の中心を軽く生地に当て、小さく円を描くように動かすとスムーズに毛玉が取れます。強く押しつけなくても十分削れるので、生地を傷めにくいのも安心。
ちょこちょこっと動かすだけで、あっという間に毛玉が吸い込まれていく感覚が気持ちいい！
手でちまちま取るよりも、ずっと早くて仕上がりがきれいです。お気に入りのアイテムがよみがえりました♡
本体サイズが小さい分、一気に広い面積を処理するには少し時間がかかりますが、手軽にお手入れできるのがGOOD◎
毛足の長いニットなど一部使えない素材もありますが、一般的なクッションや靴下なら問題なく使えるのでおすすめです。
使用後はケースを外して毛玉を捨てるだけ。電池フタやダストボックスはやや硬めの作りですが、使用中に不意に外れにくいのは安心ポイントでもあります。
専用の掃除ブラシも付いていて、刃のまわりをササッとお手入れできます。ただ、ダストボックスが深めの作りで奥までブラシが届きにくいのが少し残念。
繊維ごみなので水洗いすればすぐに落ちそうですが、水濡れ厳禁なので洗浄する場合はよく乾燥させる等の配慮が必須です。
今回は、ダイソーの『くるくる毛玉取り』をご紹介しました。こんなに手軽に毛玉が取れるなら、もっと早く買えばよかった！と感じた優秀アイテムです。
お気に入りを長く使うためにも、メンテナンスに欠かせない頼れる相棒になってくれそう。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。