ハーランドが10点満点のFWなら、マンUにやってきたシェシュコは9点？ ザルツブルクより出てきた2人の大型FWがダービーで激突へ
14日、プレミアリーグ第4節では早くもマンチェスター・ダービーが行われる。
まだ比較するには早すぎるだろうが、マンチェスター・シティにはFWアーリング・ハーランド、マンチェスター・ユナイテッドには今夏ライプツィヒからやってきたFWベンヤミン・シェシュコがいる。両者とも190cmを超える大型ストライカーで、この大型ストライカー対決も今後のマンチェスター・ダービーの注目点の1つになっていくかもしれない。
「ハーランドについては、10点満点中10点の評価をつけるね。彼は傑出したストライカーだ。しかしベンヤミンも10点満点中9、あるいは9.5点といったところか。ベンヤミンにもポテンシャルがあるし、今後の1、2年でもっと成長するだろうと確信している」（『sky Sport』より）。
現時点でシェシュコの評価が9、9.5はやや高すぎるように感じるかもしれないが、アウフハウザーはシェシュコがさらに成長して10点満点のストライカーになると確信しているようだ。その片鱗をマンチェスター・ダービーで発揮できるか。