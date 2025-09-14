

末期肺がんを患う女性が頼ったオンライン診療とは…（写真：Lukas／PIXTA）

本当は家で過ごしたいけれど、介護する家族への負担を考えると……。在宅ケアの現場では時折、周囲への配慮から自分の気持ちにフタをしてしまうケースが見られる。

これまで1000人を超える患者を在宅で看取り、「最期は家で迎えたい」という患者の希望を在宅医として叶えてきた中村明澄医師（向日葵クリニック院長）が、“在宅ケアのいま”を伝える本シリーズ。

今回のテーマは「在宅ケアとテクノロジー」。コロナ禍を機に普及が進むオンライン診療や、在宅介護の分野でも広がり始めた介護者の負担を減らす技術、見守りサービスの使い方などについて、エピソードを基に解説する。

緩和ケアをオンライン診療で

進行した肺がんによる痛みをコントロールするため、筆者が担当する緩和ケア外来に通院していた女性Aさん（53）。月に1回の頻度で通院していたのですが、それだけでは症状を抑えることができず、月に2回の診察が必要になりました。

しかし、Aさんのご自宅は公共交通機関を使うには不便な立地で、車での移動が中心。Aさんは運転免許を持っていなかったため、通院時にはいつも夫が会社を休んで送迎していました。

病気や障害などによって通院するのが難しい場合、訪問診療に切り替えられますが、Aさんは訪問診療でなければ対応できないほどの状態ではなく、本人も可能な限り通院したいという希望がありました。

とはいえ、通院をもう1日増やせば夫に負担がかかります。Aさんは月1回の通院で何とかすませようと、次の診察まで痛みを我慢することもあったようです。

筆者から見ても、痛み止めの調整が月1回では間に合わなくなってきているのは明白でした。そこで彼女に提案したのが、外来診察とオンライン診療とを組み合わせるという方法です。

コロナ禍を機に一気に普及

オンライン診療は、スマホやタブレット端末、パソコンなどの情報機器を使って、自宅にいながら医師の診察や薬の処方を受けられる診療手段。

以前から遠隔地に住む患者さんを対象とした遠隔診療など、一部では行われていましたが、新型コロナウイルス感染症の流行下であった2020年、コロナ禍に対応する措置として制度改革が行われ、オンライン診療が可能になりました。

場所を選ばず受診できるため、通院の負担が軽減されたり、感染リスクも防げるなど、オンライン診療ならではの利点も多く、新型コロナが5類感染症に移行したあとも続いています。

ただ、オンライン診療は対面で行う診療とは異なり、身体診察や検査ができません。そのため、どうしても医師が得られる情報が限られます。

そのため、対面診療と適切に組み合わせて実施すること、初診は原則かかりつけ医が実施すること、オンライン診療が適切でないと医師が判断した場合は利用できない、などというルールが厚生労働省によって設けられています。

Aさんの診察は問診がメインだったこともあり、月1回の通院と組み合わせれば、もう1回はオンライン診療で十分に対応できる状態でした。これなら移動しなくていいため、時間的にも労力的にも負担を大きく軽減させられます。

最初に提案したときは「そんなことができるんですか？」と驚いていたAさんですが、定期的な通院に加え、痛みが出たときには、臨時でオンラインでの診療を利用するようになりました。

それにより、次回の通院日まで痛みを我慢せずとも、こまめな薬の調整によって痛みをコントロールできるようになり、以前より過ごしやすくなったと言います。

80代の患者もオンライン診療

テレワークやオンライン授業の普及に始まり、スーパーのセルフレジ、飲食店のモバイルオーダーなど、コロナ禍をきっかけにさまざまな場面でデジタル化が進みましたが、医療現場も然り。

患者さんにとっても、自宅にいながら医師の問診や薬の処方を受けられるのは、大きなメリットになっています。

最近はオンラインでセカンドオピニオンを行っている医療機関もありますし、筆者の医療機関でも患者さん宅に伺った訪問看護師が、ビデオ通話で筆者とつなぎ、診療の補助を行うといった新しい診療スタイルも始まっています。

オンライン診療は対面と違うので、さまざまな制約があるのは確かです。そのため「しっかり診察してくれるのか」と不安に思う人もいるかもしれません。

しかし、画面越しで顔を拝見したり、話をうかがったりするだけでも、表情や雰囲気、声のトーンなどがわかり、患者さんの状態を把握することができます。

パソコンやタブレット端末がなくてもスマホさえあれば利用できるため、高齢者でも十分に対応できます。実際に筆者が診ている80代の患者さんでも、上手にオンライン診療を受けておられます。

そのほかにも、施設の入所面談や退院カンファレンスなど、これまでは基本的に現地に足を運んで対面で行っていたものが、ZOOMなどで対応できるようになりました。フルタイムで働いている現役世代や、遠方に住むご家族にとって、この流れはメリットが大きいと思います。

医療におけるオンライン診療のように、在宅介護の分野でも、患者さんやご家族の負担を軽減させる技術が普及しています（これを「介護テクノロジー」というようです）。

例えば、ベッドから車いす、車いすからトイレなど、自力で体を動かせない利用者を抱えて、別の場所に移動させる移乗介助。持ち上げるときにも移動させるときにも相応の体力が必要で、腰痛になるなど介助する側に大きな負担がかかっていました。

特に在宅介護では、トイレまでの移動支援や衣類の脱着、見守りといったさまざまな動作が必要になる排泄介助は、介護者・介護される側の双方にとって大きな負担になっています。

そんなときに助けになるのが、移乗介助を行う電動の福祉用具です。

介助者が装着することで力作業をアシストしてくれるものや、要介護の人を乗せて持ち上げて移動させるリフトのようなものなどがあります。抱えて持ち上げるという力仕事を機械に支援してもらうだけでも、介助者の負担が大きく減りますし、腰痛予防にもつながります。



移乗や介助をサポートする起立補助器「Sara®Flex」（画像：サラヤ提供）

排泄物を自動的に個包装

そのほかにも、排泄物を自動的に個包装し、後処理の手間を大幅に省けるポータブルトイレや、ニオイや温度で排泄や排尿を検知し、LEDの点灯を通じて介護者に知らせるセンサーなど、排泄介助の負担を軽減するものが次々と登場しています。



排泄物を自動密封処理する機能がついた介護向けポータブルトイレ「ラップポンブ・リオS」（画像：日本セイフティー提供）

また、高齢者の外出時に、転倒予防や歩行などを補助するロボット技術を用いた移動支援機器や、入浴時のケアや動作を支援する入浴支援機器、認知機能が低下した高齢者の自立した日常生活を支援する機器やシステムなど、介護テクノロジーの利用を想定した分野は、今後ますます広がることが予想されます。

こうした介護テクノロジーは、これまで主に高齢者施設や介護施設などで使用されていましたが、近年は介護保険を使ってレンタルでき、自宅で使えるものも増えてきています。

家族にかかる負担を軽く

在宅介護を受けている人のなかには、家族にかかる負担を申し訳なく思っている人は少なくないでしょう。今は、こうした介護テクノロジーによって解決できるケースもあります。状況に合わせて、こうした技術を上手に活用するのも手ですので、一度、ケアマネジャーなどに相談してみるといいと思います。

介護テクノロジーでいえば、離れた場所に住む高齢の親を見守る手段として、IoT（さまざまなモノがインターネットにつながる仕組み）を活用した見守りサービスも普及しています。

例えば、冷蔵庫やエアコン、給湯器など、日常的に使用する家電にセンサーが搭載されており、長時間使われなかったときや異常な動きがあったときに、あらかじめ登録しておいた人に通知がいく“見守り家電”や、離れた場所に暮らす親が過ごすリビングや寝室などにカメラを設置し、映像を指定のデバイスに送信する介護用の見守りカメラなど、ここ数年でさまざまな商品やサービスが台頭しています。

筆者が見てきたなかでは、認知症の患者さんの家族にドアの開閉の際に専用アプリに通知がいくスマートセンサーを上手に使っている人がいました。深夜の徘徊対策に導入したものですが、何時に家を出たのかに加え、その時に着ていた服装もわかるため、探すときに役立つ場面も多かったようです。

もちろん、こうした見守り系のテクノロジーは、設定したからといって安心というわけではありません。遠方に住むなどいざというときに駆けつけられない状況なら、そのための対策が別途必要で、通知がきたときにどうするのかという行動までセットで考えるのが大事です。

見守りでいえば、それがプライバシー侵害にあたらないよう、“監視”にならないための配慮も必要です。

「難しいから」と敬遠しないで

約8割の人が病院で亡くなる時代ですが、「住み慣れた場所で最期を迎えたい、できるだけ最期まで過ごしたい」と願う人は少なくありません。

厚生労働省の調査（「令和4年度 人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査」）によれば、「治る見込みがない病気になった場合、どこで最期を迎えたいか」との問いに対して、「自宅」との回答が43.8％で最も多いという結果でした。



本当は家で過ごしたいけれど、さまざまな事情からそれが難しい。そんなときに介護テクノロジーが解決の一助になる場合があります。

最新のテクノロジーは、機械音痴の人でも取り入れやすい、使い勝手がよいものがたくさんあります。「難しいから」と敬遠せず、まずはどんなものがあるか、いざというときに取り入れられそうなものはあるか、関心を持っておくことは大切です。

（構成：ライター・松岡かすみ）

（中村 明澄 ： 向日葵クリニック院長 在宅医療専門医 緩和医療専門医 家庭医療専門医）