◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月13日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手(31)は13日（日本時間14日）、サンフランシスコのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場する。

試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は大谷の次回登板について言及。前日の時点で、大谷の次回登板が15日（同16日）のフィリーズ3連戦初戦か16日（同17日）の第2戦になることを明かしていたが、「試合後に決める。いくつか確認したいことがあるので、今日の試合後に知らせる」と説明した。

大谷はこの日の試合前はブルペンには入らず、キャッチボールなどで調整。練習の合間には左腕ベシア、右腕イエーツと救援投手の即席モノマネショーを披露して、周囲の爆笑を誘った。

前日12日は無安打に終わった大谷。本塁打も7日のオリオールズ戦以来、4試合出ていない。5試合ぶりの49号本塁打を期待がかかるが、ジャイアンツはエースの右腕ローガン・ウェブ投手が先発。ここまで14勝(9敗)とそう簡単に打てる投手ではない。本塁打王争いではア・リーグトップのカイル・シュワーバー（フィリーズ）が51号を放ち、3本差に離された。