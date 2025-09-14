【LITS】夜塗って朝ぷるん♡SHEEリップセラムで乾燥ケア

乾燥や縦ジワ、唇の荒れ…。毎日のメイクや紫外線でダメージを受ける唇は、意外と繊細で年齢も出やすいパーツ。そんな頑固な乾燥悩みに応えてくれるのが、スキンケアブランド『LITS（リッツ）』の妹ブランドから誕生した「SHEE BY LITS スリーピングリップセラム」。夜塗るだけで翌朝ふっくらツヤっとした唇が叶うリップ美容液です。税込1,650円と手に取りやすい価格なのも嬉しいポイント。

独自成分で唇＆口周りを集中ケア



SHEE BY LITSのスリーピングリップセラムは、独自の「レチノコラーゲン®※1」をはじめ6種類※5の美容成分を贅沢に配合。乾燥による縦ジワ、くすみ、ごわつきまでトータルでケアしてくれます。

寝る前に唇全体からオーバーリップ塗りすることで、口周りまでまとめて保湿。翌朝には、ちゅるんとした柔らかさとふっくら感を実感できます。

夜のケアを習慣化するだけで、エイジングケア※2も叶う優秀アイテムです。

※1 レチノール（整肌）

※2 年齢に応じたお手入れ

※5 レチノール（整肌）、加水分解コラーゲン（保湿）、セラミドAP（保湿）、セラミド NP（保湿）、セラミド NG（保湿）、ナイアシンアミド（整肌）

高密着グロス処方で翌朝ぷるん唇に



唇の角層はとても薄く、水分を与えてもすぐに乾いてしまうデリケートな部分。そこで活躍するのが、ナノ化セラミド※6や密封オイル※7を組み合わせた高密着グロス処方。

美容成分を角層までしっかり浸透させながら、オイルでうるおいを逃さず密封。外的刺激からも守ってくれるので、翌朝の唇はぷるんとうるおい、まるでグロスを塗ったようなツヤが出ます。

夜だけでなく日中のリップ下地としても活躍してくれるのが嬉しいですね。

※6 セラミドAP（保湿）、セラミド NP（保湿）、セラミド NG（保湿）

※7 マカデミア種子油（保湿）、クダモノトケイソウ種子油（ 保湿）

無添加処方で毎日安心して使える



石油系界面活性剤（半合成）、シリコーン、合成着色料を使わない無添加処方だから、毎日安心して使えるのもポイント。

さらにパッチテスト済みで、敏感に傾きがちな季節の変わり目にも心強い存在です。

うるおい成分がぎゅっと詰まったセラムは、グロス代わりにもなるマルチアイテム。おやすみ前はもちろん、外出時のリップケアとしても取り入れやすく、ポーチに1本あると頼れるアイテムです。

寝ている間に叶える、理想のちゅるん唇♡

乾燥や縦ジワで悩む唇も、夜のひと塗りで翌朝ふっくら。そんな夢のようなケアを叶える「SHEE BY LITS スリーピングリップセラム」は、忙しい毎日に寄り添う新習慣アイテムです。

無添加処方で安心して使え、日中にもマルチに活躍。1,650円（税込）で手に入るリッチなケアは、唇に自信をくれる特別な存在に。

毎日のリップケアに取り入れて、ちゅるんと輝く理想の唇を楽しんでみませんか♪