¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö´Ö¿©¡×¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ÄÀìÌç°å¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¡Ö2¤Ä¤Î¿©¤ÙÊª¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖÅü¼Á¥ª¥Õ¡×¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í½é¤á¤Î¤¦¤Á¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åü¼Á¤ò¹µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¼¡Âè¤ËÁé¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÈîËþ¡¦»éËÃ´Î¤ÎÀìÌç°å¤Ç¤¢¤ëÈø·ÁÅ¯»á¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¿©ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èø·Á»á¤ÎÃø½ñ¡ØÀìÌç°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡´ÎÂ¡¤«¤é»éËÃ¤òÍî¤È¤¹¿©»ö½Ñ¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¡¢42ºÐ½÷À¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÒËÜµ»ö¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ó
¢£ÃæÀî¡¡Í³Èþ¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡¦½÷À¡Ë
Ãæ³Ø2Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤ò¤â¤ÄÊì¡£ÈîËþ²ò¾Ã¤È»éËÃ´Î¡¦ÅüÇ¢ÉÂ²þÁ±¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡Ø¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡Ù¤ÇÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡Ö»éËÃ´Î¡×¤Ë¼£ÎÅÌô¤ÏÌµ¤¯¡¢ÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬²þÁ±¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È°å»Õ¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£»éËÃ´Î¤ò¼£¤¹¤Ù¤¯¡¢3¥«·î¤Ç5ÔÁé¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿Í³Èþ¤µ¤ó¡£ºÇ½é¤Î1¥«·î¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ºÆ¤Ó¡Ø¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡Ù¤òË¬¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤Æ¤«¤é¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ
¤³¤Î¤¢¤È¤Î1¥«·î¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤³¤Î¾ì¤Ç²ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¨¤¿¡£
¡ÖÀèÀ¸¡¢¼ç¿©¤ÎÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ë¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯´·¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¸å2¡Á3»þ´Ö¤Ç¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢·ë¹½¤Ä¤é¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¡¢²¿¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤µ¤¾¤«¤·¿©»ö¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä¡Ä¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÈÁá¤¯²¿¤«¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¡¢Í¼¿©¤Î»þ´Ö¤¬¾¯¤·Áá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä«¤Ï¶õÊ¢¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¡¢Ãë¤Ï¿©Á°¤Ë¤ªÊ¢¤¬ÌÄ¤ë¡£Í¼ÈÓ¤ÏÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¯¤ÆÁá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥º¥à¤¬¼«Á³¤Ëµ¯¤³¤ë¤è¤¦¡¢Ê¢È¬Ê¬ÌÜ¤ÎÎÌ¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤Ç¥¸¥å¡¼¥¹¤ä´Å¤¤¤ª²Û»Ò¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢´ÎÂ¡¤Î»éËÃ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤¬¡¢¤Þ¤¿»éËÃÁý»º¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¡¢¤ª²Û»Ò¤òÇã¤¤¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÁö¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡£
¡Ö¶õÊ¢¤Ï»éËÃ¤¬¸º¤ëÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤È´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¡¢²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö»Ï¶È¤Î¥Á¥ã¥¤¥à²»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶õÊ¢¤Î¾â¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¼¡¤Î¿©»ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¯¤È¤¤Ï¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤ä¤æ¤ÇÍñ¤Î´Ö¿©¤ò¡£Åü¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òÊäµë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢´Ö¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¼ïÎà¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¾®ÂÞÆþ¤ê¤Ê¤é1ÂÞÊ¬¡¢ÂçÂÞ¤Î¤â¤Î¤Ê¤é¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë·Ú¤¯¤Î¤ëÄøÅÙ¤ÎÎÌ¤Ç25g¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¡£ÂçÂÞ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤È¿©¤Ù¤¿ÎÌ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¾®»®¤Ë¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¤½¤¦¤À¡£¤æ¤ÇÍñ¤Ê¤é1¸Ä¤À¤½¤¦¡£
¡ÖÍñ¤Ã¤Æ1Æü1¸Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤ÇÍñ¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤Î¿©»ö¤ÇÍñ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¾¯¤·¸Å¤¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£½ÅÆÆ¤Ê»é¼Á°Û¾ï¾É¤ÎÊý¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Íñ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ËÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï8³ä¤¬´ÎÂ¡¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©»ö¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤Ï2³ä¤Û¤É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Íñ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢·ìÃæ¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¡ØÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢2015Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÀÝ¼èÌÜÉ¸ÎÌ¤Î¾å¸Â¤ÏÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¤Ç¤Ï¡¢Íñ¤Ï1Æü2¸Ä¤Þ¤Ç¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¶õÊ¢¥¿¥¤¥à¤òÂ¸Ê¬¤ËËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
OÀèÀ¸¢¨¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î·ò¹¯¾ï¼±¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨OÀèÀ¸¡§¡Ø¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡Ù¤ÇÍ³Èþ¤µ¤ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë°å»Õ
¡ÒÀèÀ¸¤«¤é¤Î½èÊýäµ¡Ó
¶õÊ¢¤ÏºÇ¹â¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¿©»ö¤¬»°¤ÄÀ±¤Ë¤Ê¤ë¡£
Åü¼Á¥ª¥Õ¤Ë´·¤ì¤¿¤é¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¥×¥é¥¹
¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¼¡²ó¤«¤é¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤»¤Ã¤«¤¯ÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿©ÉÊ¤ò²Ã¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î1¥«·î¤Ï¤Þ¤ºÅü¼Á¤ÎÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢Í¾·×¤Ê»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤ÆÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÂÎ¤Ï¼å¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¶ÚÆù¤¬Íî¤Á¤ÆÁé¤»¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¶ÚÆùÎÌ¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î¿©»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÌîºÚ¥¹¡¼¥×¤ËÍñ¤ò1¤ÄÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢ÆÚ¤³¤ÞÆù¤ä¤È¤ê¤Ä¤¯¤Í¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡£¥Ä¥Ê´Ì¡¢¥µ¥Ð´Ì¤Ê¤É¤Çµû²ð¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¤¦¤ÞÌ£¤âÁý¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Æ¦Éå¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ê´Ö¤Î¾¯¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¡¢²¿¤«1¤Ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤òÂ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤ªÊ¢¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¶õÊ¢ÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Ëè¿©¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò20¡Á30gÀÝ¤ì¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æù¤Èµû¤Ï100g¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÎÌ20g¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Íñ1¸Ä¡¢Ç¼Æ¦1¥Ñ¥Ã¥¯¡¢Æ¦Éå3Ê¬¤Î1Ãú¡¢ÌµÅü¥è¡¼¥°¥ë¥È150g¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÎÌ¤¬7g¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é3¤ÄÁª¤Ù¤Ð¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÎÌ21g¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡£ÌîºÚ¥¹¡¼¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤ä¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡ÖÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤ä¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢ÊÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÍ³Èþ¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ç¼Æ¦¡¢Æ¦Éå¡¢¤æ¤ÇÍñ¡¢¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¡¢¥Ä¥Ê´Ì¡¢¤µ¤Ð´Ì¡¢¥Á¡¼¥º¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÀÝ¼è¤Î¤¿¤á¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤à¿À¥»¥Ö¥óá¤Ç¤¹¡×
¡ÒÀèÀ¸¤«¤é¤Î½èÊýäµ¡Ó
»éËÃ´Î¤Ë¤Ï¡¢Ëè¿©20¡Á30g¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò³ÎÊÝ¤»¤è¡ª
Èø·Á¡¡Å¯
Ä¹Ìî¸©º´µ×»ÔÎ©¹ñÊÝÀõ´ÖÁí¹çÉÂ±¡
³°²ÊÉôÄ¹¡¿¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡×Ã´Åö°å