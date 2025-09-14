東京都民が選んだ「住み続けたい駅」ランキング！ 2位「新代田」、堂々の1位は？【2025年最新】
大東建託は、東京都居住の20歳以上の男女9万7628人を対象に「住み続けたい街」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜東京都版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答を中心に、2021〜2025年の累積（一部2020年の回答も含む）をもとに集計しています。
本記事では、東京都民が選んだ「住み続けたい駅」ランキングを紹介します。
居住者からは「愛着と落ち着きのある街並みなので長くこれからも住めればと思う」「どこに行くにも便利なところ」「便利で静かで治安が良い」「好きな飲食店がある」といった声が寄せられ、地域への親しみと住み心地の良さが高く評価されています。
居住者からは「静かで落ち着いている、景色もよく街並みもきれい」「再開発も進んで新しい街に生まれ変わりつつある」「治安が良い。今住んでる家から最寄り駅が近い」「綺麗な街でおしゃれだから」といったコメントがあり、住み心地の良さと安心感、街の魅力が高評価の要因です。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：新代田（京王井の頭線）／評点75.6／偏差値82.6新代田駅は、世田谷区に位置し、京王井の頭線でアクセス良好な住宅街です。静かで落ち着いた雰囲気がありながらも都心への利便性が高く、バランスの取れた環境が魅力です。
1位：代官山（東急東横線）／評点76.3／偏差値83.9渋谷区にある代官山駅は、4年連続で「住み続けたい駅」1位に輝きました。おしゃれな街並みと落ち着いた雰囲気が共存する人気エリアで、再開発も進み、さらに魅力を増しています。
