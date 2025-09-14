スミス負傷者リスト入り＆大谷も本塁打で差を広げられる

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間14日・サンフランシスコ）

ファンにとっても手痛いニュースとなった。ドジャースは13日（日本時間14日）、右手を痛めていたウィル・スミス捕手が負傷者リスト（IL）入りしたと発表。大事なシーズン終盤で攻守の要を欠く戦いとなり、ファンからは「これまで以上に終わった」「文字どおり痛い」と嘆きの声が相次いだ。

IL入りは10日（同11日）に遡っての適用となる。敵地ジャイアンツとの試合前にデーブ・ロバーツ監督は「十分な改善がみられなかった」と明かした。スミスは3日（同4日）のパイレーツ戦の守備中にファウルボールが右手に直撃。当初はILには入らず、9日（同10日）に先発復帰したばかりだったが、10日（同11日）のロッキーズ戦開始1分前にスタメンを外れた。

今季のスミスは攻守に躍動し、110試合に出場して打率.296、17本塁打、OPS.901をマーク。勝利貢献度WAR4.5はチーム3位と存在感を発揮している。また、第2捕手のダルトン・ラッシング捕手も自打球で右脚を痛めてIL入りしている状況だ。

さらに、ドジャースファンにはショックが続く。大谷翔平投手と本塁打王を争っているフィリーズのカイル・シュワーバー外野手が同日、ロイヤルズ戦で51号を放ち、大谷との差を3本に広げた。

日本時間で日曜朝から届いたダブルパンチに、SNSでは「スミスはやっぱそれなりに重傷なのか？ 心配だ。今日、ソトもシュワバーも打ったよ！ 大谷さんお願いします！」「シュワーバー51号来ちゃったかぁ〜スミスILかぁ〜」「やばいわ。ロートベット以外に誰マスク被れるの」「いやあああスミスIL入り嫌だああああ」「朝からあまり良いNEWSではないな」などの声が続々と上がった。（Full-Count編集部）