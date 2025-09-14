人気の70店舗が大集結！関西のららぽーと5施設で、パンとドーナツのグルメイベント
三井不動産商業マネジメントは、関西圏のららぽーと5施設(甲子園、EXPOCITY、和泉、堺、門真)において、期間限定のグルメイベント「パンとドーナツの世界」を開催する。
パンとドーナツの世界
同イベントは10月3日〜11月3日にかけて、各施設で順次開催する。
会場には、情報誌『SAVVY』が推薦する人気店をはじめ、合計70店舗以上が参加する予定。各店舗の選りすぐりのパンやドーナツ、さらにイベント限定商品も多数登場する。施設ごとに開催時期が異なるため、訪れる施設によって、新しい味との出会いも楽しめる。
ららぽーと甲子園(10月3日〜5日)には、パンとエスプレッソと異人館、淡路島塩パン専門店しおき、パリジーノ アンド アトリエ ドゥ ママン(焼きたてパンと焼き菓子の店)などが出店する。
淡路島塩パン専門店 しおき
ららぽーとEXPOCITY(10月11日〜13日)には、SCHOOL BUS COFFEE BAKERS(京都のベーカリーカフェ)、LA PANADERIA DOTS(ヨーロッパ発ドーナツブランド)、カヌレ堂 CANELÉ du JAPONなどが出店する。
LA PANADERIA DOTS
ららぽーと和泉(10月17日〜19日)には、パン香房 ベル・フルール、ぽるとがる(メロンパンの名店)、タルタル卵サンド専門店 黄白舎などが出店する。
パン香房 ベル・フルール
ららぽーと堺(10月24日〜26日には、ANDE＜アンデ＞(デニッシュパン専門店)、創作工房プランタン(堺市の人気ベーカリー)などが出店する。
創作工房プランタン
ららぽーと門真と三井アウトレットパーク 大阪門真(11月1日〜3日)には、QUOI、八百甚(フルーツサンドの名店)、BOB DOUGHNUTSなどが出店する。
八百甚
また、グルメイベントと同時に、一部の施設では特別企画も実施する。ららぽーと甲子園とららぽーと和泉では、人気絵本『パンどろぼう』の限定グッズが手に入るPOP UP SHOPを併設する。
(ｃ)︎Keiko Shibata／ KADOKAWA
三井ショッピングパーク キッズクラブ会員を対象としたワークショップでは、粘土を使って本物そっくりのオリジナルトーストクロック作りが体験ができる。
オリジナルトーストクロック作り
