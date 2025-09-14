大気汚染を引き起こす微小粒子状物質（ＰＭ２・５）の成分のうち、石炭の燃焼や野焼きなどで発生する「ブラックカーボン」（すす）が急性心筋梗塞（こうそく）のリスクを高める可能性があるとの研究結果を、熊本大や国立環境研究所などの研究チームが発表した。

健康に被害を及ぼす成分を特定することで、より効果的な対策につながるとしている。論文が国際学術誌に掲載された。

チームの小島淳（すなお）・熊本大客員教授（循環器内科）らは、２０１７年４月〜１９年１２月に東京、大阪、福岡など７都道府県で救急搬送され、急性心筋梗塞で入院した患者約４万４０００人のデータと、各地のＰＭ２・５濃度の観測データを分析した。その結果、入院した当日と前日のＰＭ２・５濃度が上昇すると、患者が増加する傾向があることが判明した。

ＰＭ２・５の成分ごとに調べると、急性心筋梗塞のリスクを高めていたのはブラックカーボンだけだった。濃度が１立方メートルあたり０・３マイクロ・グラム（マイクロは１００万分の１）上昇すると、患者数が２・８％増えていた。吸引したブラックカーボンが、肺で炎症を起こすことなどが影響している可能性があるという。

一方、「硝酸イオン」や「硫酸イオン」などその他の成分には、急性心筋梗塞との明確な関係は見られなかった。

上田佳代・北海道大教授（環境保健）の話「ＰＭ２・５は様々な物質の混合物であり、詳しい成分に着目して疾病との関係を分析することは重要だ。どの排出源への対策が優先されるかの判断に役立つ」