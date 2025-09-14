RSK

JR西日本によりますと、伯備線は大雨のため、14日9時30分現在、新見駅～米子駅間で運転を見合わせています。

代行輸送は行わないということです。

影響線区

伯備線新見　から　上石見　まで　運転見合わせ