ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»Íµå¿ô¤¬¼¨¤¹à¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¾Ú¤·á¡¡È¾À¤µª¤Ö¤êµåÃÄµÏ¿¹¹¿·¤Ï³Î¼Â¤«¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄµåÃÄµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç£²·É±ó¤ò´Þ¤à£³»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢º£µ¨ÄÌ»»£±£°£²»Íµå¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡££²£°£²£±Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£¹£¶»Íµå¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬µÏ¿¤·¤¿£±£°£±»Íµå¤òÄ¶¤¨¡¢µåÃÄÎòÂå£µ°Ì¤ËÉâ¾å¡££·£µÇ¯¤Î¥¸¥à¡¦¥¦¥£¥ó¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿µåÃÄ¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¡Ö£±£±£°»Íµå¡×¤Þ¤Ç¤¢¤È£¸»Íµå¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼£Ì£Á¡×¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Î»ÍµåÎ¨£±£µ¡¦£´£³¡ó¤¬¼«¸ÊºÇ¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿£²£°£²£³Ç¯¡Ê£±£µ¡¦£±£¹¡ó¡Ë¤ä£²£±Ç¯¡Ê£±£µ¡¦£°£²¡ó¡Ë¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¤¿¤ÀÅö»þ¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¤¬¤Ê¤¯¡¢ÅÐÈÄ»î¹ç¤ÇÂÇÀÊ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢£²£³Ç¯¤Ï£¹·î¾å½Ü¤Ë±¦¥Ò¥¸¼ê½Ñ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï»Ä¤ê£±£µ»î¹ç¤Ç£±£±£²»Íµå¥Ú¡¼¥¹¡£¥Ú¥Ê¥ó¥ÈÁè¤¤¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤ÎÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë·É±ó¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥¦¥£¥ó¤Î»ý¤Ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µÏ¿¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
à¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¾Ú¤·á¤Ç¤â¤¢¤ë»Íµå¡£¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢£²£°£°£´Ç¯¤Î¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤¬£²£³£²»Íµå¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤Î£±£²£°·É±ó¤Ï¡¢¸½ºß¤â¥®¥Í¥¹µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£