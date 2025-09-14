【しまむら】がセンス良い！ 大人コーデに追加したい♡「優秀アイテム」

さっとラフに着られるのにセンスが光る「優秀アイテム」があると、大人のデイリーコーデで活躍しそう。【しまむら】とアウトドアブランド【LOGOS（ロゴス）】が共同開発したブランド【LOGOS DAYS（ロゴズデイズ）】なら、そんなアイテムが見つかるかも。しかもどれも手に取りやすい価格なので、まとめ買いもおすすめです。ぜひワードローブに追加して。

ボーダー × すっきり見えのTシャツ

【しまむら】「ボーダーTシャツ」\1,089（税込）

胸元のロゴスベアのワンポイント刺繍がシャレ見えするボーダーTシャツ。首元は女性らしく柔らかな印象のボートネックデザインです。体のラインを拾いにくいゆったりとしたシルエットや、二の腕をカバーする長めの袖丈も大人女性に嬉しいポイント。華奢なラインのボーダー柄が上品なので、大人コーデにも取り入れやすいです。

立体ロゴがポイントのドライタッチT

【しまむら】「エンボスTシャツ」\1,089（税込）

エンボスロゴが存在感を放つTシャツ。公式Instagramによると「ドライタッチな肌触りの生地を使用」しており、汗ばむ日もさらっと心地よく着られそう。裾のドロストを絞ってシルエットを変えることもできます。大人のデイリーウェアとして頼れる相棒になってくれるかも。

カジュアルだけどキレイさも忘れない大人のパンツ

【しまむら】「イージーパンツ」\1,639（税込）

一見カジュアルな印象ですが、公式Instagramによると「キレイさもあって、使える1枚」という「イージーパンツ」。ウエストはドロストで調整でき、締め付け感なく楽に穿けそうです。カジュアルな着こなしのほか、トップスや小物次第で大人っぽくまとめることもできそう。写真のような太めボーダーのポロシャツと合わせれば、こなれ感漂うカジュアルコーデに。

動くたび可愛いフレアシルエットワンピ

【しまむら】「フレアワンピース」\2,189（税込）

動くたびにふわっと揺れる裾が魅力のフレアワンピース。切り替えのデザインが可愛らしい雰囲気をプラスしてくれます。シックなカーキなら、大人も着こなしやすいはず。肩を覆うフレンチスリーブで、二の腕もさりげなくカバー。ゆったりとしたサイズ感でラフに着られそうです。

※すべての商品情報・画像はLOGOS DAYS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ