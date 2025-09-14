幻の「２代目 横浜駅」関東大震災で焼失…わずか8年の営業だったその遺構がマンションの片隅に！

かつて「神奈川のガウディ（サグラダ・ファミリア）」とは誰が呼んだか呼ばないか、いつもいつでもいつまでも改修工事を続けていた横浜駅。常にどこかしらリニューアル工事を続け、まるで生き物のようにその姿を変え続けています。

そんな横浜駅ですが、実は現在3代目。初代と2代目はそれぞれ現代と別の場所（※）で営業していました。

（※）初代は現代の桜木町駅（横浜市中区）、2代目は高島町（横浜市西区）です。

2代目横浜駅は大正4年（1915年）から大正12年（1923年）にかけて、わずか8年しか存在しなかった「幻の駅」とも呼ばれているとか。

今回はそんな2代目横浜駅の歴史をたどってみたいと思います。

関東大震災で倒壊・焼失

2代目横浜駅の様子（画像：Wikipedia）

2代目横浜駅は大正4年（1915年）8月15日に開業。初代横浜駅は桜木町駅と改称し、それぞれに営業していました。

それまで東海道本線の上り下りは初代横浜駅でスイッチバックしなければなりませんでしたが、その不便を解消するため神奈川〜程ヶ谷間に短絡直通線を延伸します。

短絡直通線の中間には平沼駅が設置されていましたが、2代目横浜駅の設置にともない、短絡直通線と平沼駅は廃止されました。

初代横浜駅・略年表

明治5年（1872年）6月12日 品川駅からの鉄道が仮開通、初代横浜駅が開業。明治20年（1887年）7月11日 東海道本線で初代横浜駅〜国府津駅間が開通。鉄道ニーズが拡大するも、スイッチバックが課題に。明治31年（1898年）8月1日 スイッチバック解消のため、神奈川駅〜程ヶ谷駅間に短絡直通線を開通。明治34年（1901年）10月10日 短絡直通線上に平沼駅が開設。優等列車が停車し、近隣住民の利便に供する。

かくして東海道本線の利便に貢献した2代目横浜駅ですが、大正12年（1923年）9月1日の関東大震災で駅舎が倒壊・焼失してしまいます（初代横浜駅＝桜木町駅も同時に焼失）。

9月7日には仮駅舎を設置して営業を再開するも、昭和3年（1928年）10月15日に現在地で3代目横浜駅が開業すると同時に、2代目横浜駅は高島口乗降場として併合されました。

そして昭和5年（1930年）1月26日に高島口乗降場を閉鎖。2代目横浜駅の歴史は、完全に幕を下ろしたのです。

15年ほど存続した2代目横浜駅

関東大震災で焼け残った2代目横浜駅の様子（画像：Wikipedia）

2代目横浜駅・略年表

大正4年（1915年）8月15日 2代目横浜駅が開業、初代横浜駅は桜木町駅に改称。大正12年（1923年）9月1日 関東大震災により、駅舎が倒壊・焼失。9月7日 仮駅舎を設置、営業再開。昭和3年（1928年）10月15日 3代目横浜駅が現在地で開業。2代目横浜駅は呑み込まれ、高島口乗降場に。昭和5年（1930年）1月26日 高島口乗降場（2代目横浜駅）が閉鎖。

ここまで2代目横浜駅の歴史を振り返ってきました。主体的な営業は8年間余りでしたが、仮駅舎や高島口乗降場としての存続期間を入れると、その歴史は約15年に及んでいます。

閉鎖後はすっかり更地とされてしまったのか、あるいは遺構があったものの、昭和20年（1945年）5月29日の横浜大空襲で焼き払われてしまったのかも知れません。

マンションの片隅に……2代目横浜駅の遺構

2代目横浜駅の遺構。筆者撮影

そんな2代目横浜駅の遺構は、その一部が現代も公開保存されています。

マンションの片隅にあったので、見学させていただきました（無料＆24時間公開なので、お近くを通られたらぜひどうぞ）。

と言っても、パッと見では古ぼけた（そして一部が崩れた）レンガ造りの基礎部分だけ。素人目ではなかなかその重要性は分かりにくいですが、確かにこれは人々の交通を支えた2代目横浜駅の遺構なのです。

現地の案内板・その1

二代目横浜駅 二代目横浜駅は大正四年八月十五日に開業され、大正十二年九月一日関東大震災のため焼失した。わずか八年という短命で、半ば「幻の駅」といわれている。この遺構は駅舎の基礎部分にあたる。

また、横浜共同電燈会社裏高島発電所の第二海水引入口の遺構もあり、二つの歴史上貴重な遺構が重なった珍しい遺構である。

現地の案内板・その2

2代目横浜駅 東海道本線は大正3（1914）年の東京駅開業に伴い、東京駅を起点とした運行を開始します。これに続いて、大正4年（1915年）に、初代横浜駅（現、桜木町駅）が高島町交差点に移転し、2代目横浜駅として開業します。2代目横浜駅の開業で、東海道本線は初代横浜駅でスイッチバックしていた路線を廃止し、石崎川沿いのルートを走るようになりました。2代目横浜駅は、関東大震災で駅舎が焼失するまでの約10年間、現在地にありました。

初代横浜駅と2代目横浜駅がともに住宅地から離れた場所につくられたのは、機関車の火の粉による家屋の火災を防ぐことを考慮したためと思われます。

2代目横浜駅の遺構。筆者撮影

横浜市認定歴史的建造物データ

名称：二代目横浜駅基礎等遺構副題：第二代横浜駅駅舎基礎遺構および横浜共同電燈会社裏高島発電所遺構所在：横浜市西区高島2-1-1建築：駅舎・大正3年（1914年）／発電所・明治40年（1907年）ごろ設計：鉄道院（駅舎）／横浜共同電燈会社（発電所）施工：清水組・太田工業事務所（駅舎）／不明（発電所）認定：平成18年（2006年）

※参考：二代目横浜駅基礎等遺構（第二代横浜駅駅舎基礎遺構および横浜共同電燈会社裏高島発電所遺構）

2代目横浜駅の周辺地図。温故知新の道も興味深い。筆者撮影

横浜駅東口から徒歩7〜8分くらい／横浜市営地下鉄ブルーライン「高島町駅」から徒歩2〜3くらいでしょうか。お近くに立ち寄られた際は、ふらりと思いを馳せてみるのもよいかも知れませんね。

※マンションの敷地内ですから、見学に際しては住民の方々へご配慮をお願いします。

※参考文献：

『調査季報 第121巻』横浜市、1994年12月