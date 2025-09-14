【永田町番外地】#43

「ポスト石破」候補で“野党争奪戦”が勃発…総裁選出馬表明の小林鷹之氏も歩み寄り姿勢の意外

「ポスト石破」政局が動き出した。告示は22日、投開票は10月4日に決まった。新総裁の任期は石破総裁の残り任期2年。所属議員と党員票を合わせて争うフルスペック型の総裁選となる。

今のところ、人気先行の小泉進次郎農相、高市早苗前経済安全保障相か、あるいは人気は劣るが政治キャリア、能力でこの2人に勝る茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官の4人が有力な選択肢に挙げられよう。

もっとも、総裁選の出馬については、この4人のうち小泉だけが「党の一致結束に向けて何ができるかよく考えたい」などと態度を保留。そのため一部では小泉不出馬説も流れていた。ここにきて、来週には出馬表明と報じられているが、どんな事情があったのか。

「石破さんが続投を断念した6日夜、進次郎が党分裂回避を理由に退陣を促したことになっていますが、その前段として進次郎は続投の道を探っていた石破さんから森山の後任幹事長就任を打診されて断っています。この時点で総裁選前倒しの否決は確実な情勢でしたから、進次郎が幹事長を引き受けていたら続投の道は開けていたのに残念です」

石破側近の一人は、苦虫を噛み潰すように言った。つまり、石破退陣にとどめを刺した進次郎が、その返す刀で自ら喜々として総裁選に名乗りを上げるわけにもいくまい、というのが不出馬説の核心だった。本人的には、待望論が沸き起こるかどうか、ひとまず様子見といった気持ちもあったのだろう。

「小泉が出馬すれば、では高市との一騎打ちになるかというと、そう単純ではない。小泉には、依然として若さや経験不足を不安視する声が党内に多い。だから、小泉の後ろ盾である菅さんは、小泉を林のサポートに回らせる案も捨てていません。22日の告示までまだまだ流動的ですよ」（全国紙デスク）

石破政権生みの親ともいえる菅がまた総裁選を主導するのか。石破おろしの旗振り役を務めた麻生太郎最高顧問はどう出るか。キングメーカー同士の主導権争いも気になるところだが、誰をポスト石破に担ぐにしても、さっそく待ち構えるのは衆参過半数割れの秋の臨時国会。無事に乗り切れるのかどうか。新たな連立政権の枠組み作りに失敗すれば、憲政史上最短命内閣の汚名を残すことになる。 （特命記者X）