異常猛暑もようやく峠を越し、秋のゴルフシーズン到来ということで、コンペですぐ役立ちそうなゴルフレッスン番組を探した。

ほとんどのアマチュアゴルファーが抱えているであろう悩みを、手っ取り早く解消できそうなのは「岡田圭右ゴルフのノビシロ〜」（テレビ東京系）だろう。

「レッスン番組で戸惑うのは、教えるプロによって言うことが違うこと。また、アドバイスも難しすぎて、素人にはすぐ修正できないことも多い。この番組は、一つの悩みに対して、3人のプロがまったく違う解決策を提案するので、自分にできそうなのを選べばいいんです」（月イチゴルファー）

たとえば、アプローチ（右打ち）のザックリ対策では、1人目のレッスンプロは「右足の右側に最下点が来る意識でスイング」、2人目は「ボールの左側を見ながら打つ」、3人目は「アドレスでクラブのヒールを少し浮かせる」という。これを進行役の岡田がやってみると、うまくいったりダメだったりで、実践的なところがいい。

わかりやすさでは諸見里しのぶプロ

ボキャ貧でアドバイスがさっぱり伝わらないプロも困る。わかりやすいのは「諸見里しのぶ実践ゴルフテク！」（BS11）。

諸見里は、ゆったりとしたシンプルなスイングで定評があったが、教えるときも難解なゴルフ用語は使わない。パットの引っ掛けは「上半身を回してしまう」のが原因だと指摘し、「両足を閉じてストローク」してみてはどうかと改善策を教える。

「アップグレードゴルフ」（テレ東系）は、室内シミュレーターを使ったレッスンが面白い。打席を上下させたり傾けたりして、「つま先上がり・下がり」「左足下がり・上がり」などのありがちな状況を再現し、それぞれの打ち方をCG映像とデータで解説するので、説得力がある。

また、「スペシャルエディション」が月に1回あって、グリーン回り編では、ミスしがちな「池越え」「砲台グリーン」「バンカーの縁」などのシチュエーション別に、プロのコーチが打ち分けてみせる。

「テレビのレッスン番組は、たくさん見ればいいというものではないですね。いろいろ聞いちゃうと、かえってドツボにはまってしまう。私は気に入った番組を繰り返し録画にしてます。そして、なるほどと思ったアドバイスはメモにして、打ちっぱなし練習場で実際にやってみる。これ、結構効果ありますよ」（前出の月イチゴルファー）

次のコンペで優勝、がんばってくださいね。

（コラムニスト・海原かみな）