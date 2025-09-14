秋の味覚と地域の魅力を楽しめる！道の駅八千穂高原「開駅1周年感謝祭」

道の駅八千穂高原は、2025年9月27日に開駅1周年を迎え、2025年9月25日(木)〜9月28日(日)の4日間限定で「開駅1周年感謝祭」を開催。

道の駅八千穂高原「開駅1周年感謝祭」

開催日：2025年9月25日(木)〜9月28日(日)

場所 ：道の駅八千穂高原(所在地：長野県南佐久郡佐久穂町畑1190-1)

道の駅八千穂高原は「元気の出発点」をコンセプトに南佐久6町村の玄関口として2024年9月27日にグランドオープンし、2025年8月時点で来場者70万人を突破しました。

イベント盛りだくさんな4日間です。

期間中は、開駅1周年を記念した大売り出しやガラポン大抽選会、プルーン試食会、期間限定メニュー、こども縁日など様々な企画を用意しています。

また、税込2,000円以上(他店舗合算可※モンベル店舗除く)購入いただいたお客様を対象に、開駅1周年オリジナルデザインの特別記念きっぷを先着300名様にプレゼントされます。

さらに、開駅1周年を記念して、道の駅八千穂高原限定の佐久穂町内にある地区をそれぞれモチーフにしたキャラクターシールがカプセルトイになって登場します。

直売所Bloomin『秋の味覚祭り』

このイベントでは、地元の旬の味覚であるプルーン・リンゴ・ブドウをはじめ、栗やサツマイモを使用した商品、さらに佐久穂町産リンゴジュースを使用したオリジナルスイーツなど、多彩なラインナップを用意しています。

また、地域の魅力を発信する特別企画も実施し秋の味覚とふれあいを楽しめる内容となっています。

そのほか、佐久穂町の酒蔵「黒澤酒造」オリジナルグッズの販売、道の駅八千穂高原だけの“限定酒”の数量限定販売、地元産プルーンの試食会など、旬の恵みと地域の魅力を存分に楽しめるイベントです。

食事処BISTRO8 特別企画 夜の『ビストロ祭り』

食事処BISTRO8は、9月26日(金)・27日(土)の二日間、特別企画として夜の『ビストロ祭り』を開催！普段はランチ営業のみのところ、17:00〜21:00(L.O.20:30)にて営業。

食べ物・飲み物(ソフトドリンクは除く)はオール500円で提供します。

夜限定で屋外イベント広場を開放し、揚げ物やモツ煮など気軽に楽しめる屋台風メニューを用意されています。

BISTRO8自慢の特別メニューを楽しめます。

【各イベント詳細】

◯9月25日(木)〜28日(日)

・300枚限定 特別記念きっぷ配布

・ガラポン大抽選会 ※参加条件あり

・キッチンカー、露店出店あり

◯9月27日(土)・28日(日)

・特別企画！能登からうまいもん屋台 出張出店

・こども縁日(スーパーボールすくい、水ヨーヨーなど)

◯9月27日(土)

・佐久穂町産プルーン試食会

・BISTRO8 佐久平総合技術高等学校コラボメニュー

