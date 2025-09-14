テーマは新しい鳥取！SAKYOU FES.2026

SAKYOU FES.2026実行委員会は鳥取県下最大級の野外音楽フェスティバル「SAKYOU FES.2026(サキョウフェス2026)」を、2026年春に初開催することを決定しました。

SAKYOU FES.2026

日程 ：2026年4月18日(土)、4月19日(日)

時間 ：開場 10:00／開演 10:30〜終演 20:00(予定)

会場 ：鳥取県鳥取市内(※詳細は追って発表)

※雨天決行・荒天中止

このフェスティバルは“音楽でつながる、新しい鳥取”をテーマに、自然豊かな鳥取市のロケーションを活かした開放的な野外ステージでジャンルを問わず多彩なアーティストが出演予定です。

(※出演アーティストは後日発表）

開催地には、1日あたり約15,000人、2日間でのべ30,000人の来場者を見込んでおり、県内最大規模の音楽イベントとして、地域経済や観光への波及効果も期待されています。

