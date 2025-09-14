14年ぶり「塊魂」、20年ぶり「鬼武者」…東京ゲームショウ2025で“復活する名作”と中国系メーカーの動向
―［絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報］―
今年も秋の恒例となった「東京ゲームショウ」が、幕張メッセで9月25日・26日（ビジネスデイ）、27日・28日（一般公開日）に開催されます。今回の出展社数は1,138社、出展小間数は4,159小間（9月9日時点）と過去最大規模。
もともと東京ゲームショウは1996年に始まり、ゲーム業界関係者向けの見本市的なイベントでしたが、近年はゲームファンが集うお祭りの色彩が強くなっています。今後も世界中のゲームファンが同じ時間・空間をともにするリアルイベントとして貴重な存在であり続けるのではないでしょうか。
さて、それでは今年の東京ゲームショウの見どころをチェックしていきましょう。ちなみに、チケットに関して、「幕張メッセ会場での当日券販売はありません」とアナウンスされているのでご注意を。
◆各メーカーブースの注目タイトルは？
・カプコン
カプコンブースは、ナンバリング第9作に相当する最新作『バイオハザード レクイエム』（2026年2月27日発売予定）の試遊が目玉。そのほか、完全新規のSFアクションアドベンチャー『PRAGMATA』（2026年発売予定）や、宮本武蔵を主人公にした約20年ぶりのシリーズ新作『鬼武者 Way of the Sword』（2026年発売予定）などの試遊も予定されています。
ドイツのゲームショウ「gamescom 2025」でも好評だった『バイオハザード レクイエム』は、廃墟となったラクーンシティが舞台。カプコンブースは毎回ブース装飾も凝っているので、そこも見どころです。
・スクウェア・エニックス
シミュレーションRPGの金字塔『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』（9月30日発売予定）、HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』（10月30日発売予定）など、名作のリメイク版が試遊できるスクウェア・エニックスブース。『ドラゴンクエストI＆II』は、『II』にサマルトリアの王女が参戦し4人パーティになるなど、攻めたアレンジ。実際のプレイ感を確かめたいゲームファンも多いはず。
また、9月25日にはTGS公式番組として「狩野英孝のクリティカノヒット 東京ゲームショウ2025特別編」が配信され、堀井雄二さんも参加予定。『ドラゴンクエストXII』についての言及もあるか、気になります。
◆話題沸騰の新作の出来は？
・バンダイナムコエンターテインメント
世界的に人気の可愛くて不気味なホラーアドベンチャー『リトルナイトメア3』（10月10日発売予定）、シリーズ約10年ぶりの最新作『デジモンストーリー タイムストレンジャー』（10月2日発売予定）、江戸や氷河期、古代ギリシャなどさまざまな時代で転がしまくる約14年ぶりの新作『ワンス・アポン・ア・塊魂』（10月23日発売予定）などの試遊が予定されているバンナムブース。
特に『ワンス・アポン・ア・塊魂』は久々の新作とあってPS2世代歓喜。さだまさしさん、松崎しげるさん、やくしまるえつこさん、こっちのけんとさんなど豪華アーティストが参加する完全新規のBGMもワクワクします。
・ソニー・インタラクティブエンタテインメント
『Ghost of Tsushima』の開発元サッカーパンチ・プロダクションズの新作『Ghost of Yotei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）』（10月2日発売予定）、アークシステムワークスのマーベル格闘ゲーム『MARVEL Tokon: Fighting Souls』（2026年発売予定）などが体験できるSIEブース。
現時点では「試遊可能な全タイトルのリストは後日ご案内予定です」となっていますが、昨年は他メーカーのPS系タイトルも含めて11タイトルが試遊でき、人気のブースとなっていました。可能性は低そうですが、ゲーマーの間で噂になっている「PS6」や、新型携帯ハード“PSP後継機”の情報が出るかも注目です。
