「“胎児の頃”から行っていた」キャンプ歴31年の“31歳女性”を直撃。こだわりは“億劫にならないギア”
アウトドアをこよなく愛する、大阪府出身の女子キャンパー「川本うき（UKI）」さん。キャンプや車中泊、釣り、カヤック、スノーボードなど、アウトドアを楽しむ様子をSNSやYouTubeチャンネルで発信し、人気を博している。
そのほかにもアウトドアモデルやメディア出演、観光プロモーションディレクターなど、幅広いシーンで活躍するUKIさんに、キャンプを始めたきっかけやギアに対するこだわりなどを聞いた。
◆“胎児の頃”からキャンプへ行っていた
――UKIさんはキャンプ歴が31年とのことですが、現在のご年齢は31歳ですよね。「キャンプ歴＝年齢」という言い方もされていますが、どういう意味ですか？
UKI：たまたま両親がアウトドア好きで、私が胎児の時にもキャンピングカーでキャンプに行ったりしていたので、そのように表現しています。母親のお腹の中にいる時に連れて行ってもらったので、自分が実際にキャンプをしていたわけではありませんが、「キャンプ歴＝年齢」というワードがキャッチーじゃないですか（笑）。
◆仕事には“表”と“裏”が。その中身は？
――確かにインパクトがありますし、一度聞いたら忘れられません（笑）。現在はキャンプやアウトドアを楽しむ様子をYouTubeやInstagramなどで発信されているほか、さまざまな活動をされていますが、以前はどんなお仕事をされていましたか？
UKI：新卒で旅行会社系の広告代理店に入社し、企画営業職で6年間務めた後に独立しました。広告代理店では地域に集客するためのイベントなど、観光プロモーション業務に携わっていました。現在は個人事業主ですが、お仕事は “表”と“裏”に分けられるのかなと。
――“表”のお仕事とは？
UKI：キャンプをはじめとしたアウトドアのインフルエンサーとして、メディアに出演させていただいています。関西のケーブルテレビ・eo光チャンネルの番組「たけだバーベキューとキャンプな休日」でキャンプや釣りをしたり、Webメディア「Motorz」の公式YouTubeチャンネル「モーターズ チャンネル」では、キャンピングカーを実際に使用してレポートをしたりしています。そのほかにはアウトドア系のメディアでモデルをさせていただいたり、いろいろなお仕事に携わっています。
――一方、“裏”のお仕事とは何ですか？
UKI：会社員時代の観光プロモーション業の経験を活かして、地域を活性化するためのプロモーションのディレクションやSNSの運用代行などを行っています。“裏”と言っても怪しい仕事をしているわけじゃないですよ（笑）。
◆キャンプは「気づいたらやっていた」
――キャンプを始めたきっかけは？
UKI：幼い頃から両親と一緒にキャンプに行くことが多かったせいか、キャンプを始めたという感覚がないんです。実家にはいろいろなキャンプのギアがありましたし、「気づいたらやっていた」という感覚です。
ただ、中学や高校ではバスケ部で忙しかったですし、大学時代も含めて一度アウトドアから疎遠になった時期もありました。でも社会人になってからは、自然とまたキャンプに行くようになっていましたね。
――YouTubeチャンネルを始めたきっかけは？
UKI：キャンプの魅力を伝えるため、最初はInstagramで発信していたんです。ただ、キャンプには釣りだったり、カヤックで川を下ったり、美味しいものを作って食べたり、前乗りで車中泊をしたり、いろいろな要素があるじゃないですか。そういったものを1枚の写真では詰め込み切れないと思ったんです。Instagramのリールが流行る前だったという事情も重なって、「それならYouTubeの動画で伝えよう」ということになりました。
◆“伝えたい”という意欲が原動力に
