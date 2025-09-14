福岡県民が選んだ「住みたい沿線」ランキング！ 2位「西鉄天神大牟田線」を抑えた1位は？【2025年調査】
リクルートは、2月14日〜4月2日の期間、福岡県居住の20〜49歳の男女1000人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025 福岡県版/福岡市版」として結果を発表しました。
本記事では、福岡県民が選んだ「住みたい沿線」ランキングを紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
住宅地としての整備も進み、駅周辺には商業施設や飲食店が充実。利便性と住みやすさのバランスが取れた沿線として、多くの人に支持されています。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：西鉄天神大牟田線／142点福岡市の中心・天神と郊外を結ぶ西鉄天神大牟田線は、通勤・通学に便利な路線として根強い人気を誇ります。
1位：JR鹿児島本線／225点JR鹿児島本線は、福岡県を南北に走る主要な鉄道路線で、博多や小倉といった都市へのアクセスの良さが大きな魅力です。
