家族で格安SIMに移行したら、父が「キャリアメールがないと困る！」とのこと…。そんなにデメリットが大きいのでしょうか？

キャリアメールを使用できないと困る？

キャリアメールとは、NTTドコモ・au・SoftBankといった大手携帯会社が提供するメールサービスで、「＠docomo.ne.jp」などのアドレスに代表されます。

長年、大手キャリアの携帯電話を使ってきた方では、キャリアメールアドレスをWebサービスの登録などに利用していることが多いため、「ないと困る」と感じてしまうのも無理はありません。



格安SIMで使えるキャリアメールの代替手段

格安SIMでキャリアメールが使えない場合、代わりになる便利な手段があります。

キャリアメールに代わるツールとしては、まず、GmailやYahoo!メール、Outlookメールなどのフリーメールアドレスが挙げられます。

フリーメールアドレスは、無料で利用できるだけでなく、パソコンやスマートフォン、タブレットといった、さまざまなデバイスでアクセスできる点が大きな魅力です。一度設定すれば、キャリアを問わず、同じメールアドレスを使い続けられます。

また、LINEやFacebook Messengerといったメッセージアプリも、いまや主流な連絡手段のひとつです。短文のやり取りやスタンプの送受信が可能で、リアルタイムでのコミュニケーションに適しています。



キャリアメールを変えてでも格安SIMに乗り換えるメリット

格安SIMへの乗り換えには、キャリアメールの心配を上回るメリットがあります。

特に、格安SIMでは、月額料金を大幅に抑えられる点が最大の魅力です。大手キャリアと比較すると、通信料金が半分以下になるケースも珍しくありません。家族全員で乗り換えれば、家計全体の通信費をさらに削減できるでしょう。

また、多くの格安SIMでは、データ容量や通話オプションなどをさまざまに組み合わせたプランが提供されています。「データはあまり使わないから低容量で料金を安くしたい」「電話はかけ放題オプションをつけたい」など、自身の利用状況に合わせた最適なプランを選ぶことが可能です。



格安SIMへ移行する際に確認すべきポイント

格安SIMへ移行する際は、現在キャリアメールで登録しているWebサービスなどのメールアドレス変更手続きを行いましょう。

オンラインショッピングサイトやSNS、銀行サイト、証券会社のマイページ、公共料金の支払い登録など、多くのオンラインサービスでキャリアメールを設定している可能性があります。

だいたいはマイページやアカウント設定画面から簡単に変更できますが、操作が分からない場合は、各サービスのヘルプページを参照するか、直接問い合わせると、詳しい手順を教えてもらえるでしょう。



キャリアメールは代用できる！ 格安SIMで快適なスマホライフを

キャリアメールが使用できないことを懸念している方でも、フリーメールやメッセージアプリを代替手段にすることで、格安SIMを便利に使いこなせます。

格安SIMへの乗り換え前には、Webサービスなどに登録しているキャリアメールのアドレスを変更しておきましょう。

格安SIMへの移行は、家計の節約につながる選択肢となるはずです。賢く活用して、快適なスマホライフを送りましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー